Nintendo Direct Partner Showcase : les jeux des éditeurs tiers seront à l'honneur ce jeudi, du lourd en vue ?

Une rumeur qui se confirme





Plus tôt ce mois-ci, une rumeur provenant de Nate the Hate affirmait qu'un Nintendo Direct serait diffusé en juillet après la sortie de Donkey Kong Bananza et plus précisément cette semaine. Avec l'évènement faisant l'actualité du jour, à savoir un séisme de magnitude 8,8 ayant entraîné une alerte au tsunami, il était naturel de se demander si une telle présentation serait reportée dans le cas où elle aurait été prévue. Peut-être que l'annonce des résultats trimestriels auprès des investisseurs de ce vendredi 1er août a pesé dans la balance, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a bel et bien été annoncée. En revanche, il ne s'agit que d'un Nintendo Direct: Partner Showcase, le dernier en date remontant à août 2024.

Date et heure de diffusion du Nintendo Direct: Partner Showcase





C'est donc ce jeudi 31 juillet 2025 à 15h00 pile qu'il faudra être devant son écran pour suivre cette diffusion d'une durée de 25 minutes. Maintenant que la Switch 2 est sortie, nous aurons donc droit à un mélange d'annonces pour elle et la Switch en provenance des éditeurs tiers et autres studios de développement de par le monde. Vous l'aurez compris, il ne faut pas s'attendre à découvrir de grosses exclusivités first-party demain. Après tout, c'est en septembre que Super Mario Bros. fêtera ses 40 ans, donc Nintendo se réserve sans doute quelques annonces pour l'occasion.

À quoi faut-il s'attendre ?





Pour autant, il pourrait y avoir des titres fort attendus au tournant. En effet, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est développé par AAA Games Studio (Koei Tecmo) et a donc toute sa place ici, lui qui est prévu cet hiver. The Duskbloods de FromSofware est également à placer dans cette catégorie, lui qui avait bien surpris sont monde lors de sa révélation, sans même parler d'Elden Ring: Tarnished Edition, dont nous attendons la date.

Sachant que Hollow Knight: Silksong sera jouable à la gamescom du côté de Xbox, avoir plus de concret à son sujet en amont ne serait pas surprenant, mais nous ne savons pas la nature du partenariat entre Team Cherry et le géant américain, donc wait & see.

L'an dernier, Bandai Namco avait annoncé Tales of Graces f Remastered à cette occasion et a déclaré en juin que le prochain projet remastérisé serait dévoilé cet été, donc il pourrait bien l'être lors de cette présentation. Nous pouvons également citer Daemon X Machina: Titanic Scion prévu le 5 septembre, Borderlands 4 qui a été daté sur Switch 2 assez récemment et Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

La plus grande question qui subsiste, c'est combien de sorties uniquement au format Carte clé de jeu viendront ruiner les bonnes annonces de ce Nintendo Direct: Partner Showcase ?

Si la Switch 2 et le prochain jeu Pokémon vous intéressent, n'hésitez pas à consulter notre guide d'achat : BON PLAN : Nintendo Switch 2 et Légendes Pokémon : Z-A, où précommander le pack avec le jeu et la console au meilleur prix ?