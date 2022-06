Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, une diffusion dédiée aux jeux d'éditeurs tiers à découvrir en intégralité

La semaine dernière, Nintendo a tenu une présentation entièrement dédiée à Xenoblade Chronicles 3, qui a régalé les fans de la licence, mais au grand dam des joueurs attendant un Direct généraliste. La rumeur voulait qu'il y en ait un cette semaine, le 29... et elle avait presque vu juste, que ce soit de la chance ou non en termes de prédiction. En effet, c'est ce mardi 28 juin 2022 qu'aura lieu un Nintendo Direct mini: Partner Showcase. Eh oui, ce ne sera pas encore le grand format espéré par certains.

Nous avons donc rendez-vous à 15h00 pour découvrir pendant pas moins de 25 minutes les prochains jeux d'éditeurs tiers qui paraîtront sur Switch, et sans doute ailleurs pour certains. Alors, allons-nous enfin avoir une date de sortie et un retour médiatique de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope ? De même concernant Bayonetta 3, développé par PlatinumGames et qui rentre donc aussi dans cette case. Est-ce qu'Hollow Knight: Silksong se montrera à nouveau maintenant qu'il a fait son retour lors de la conférence Xbox ? Nous devrions dans tous les cas avoir de quoi faire.

Nous ne manquerons pas d'ajouter le flux vidéo pour que vous suiviez cette présentation depuis le site. Précisons que le compte nord-américain indique qu'il s'agira d'une vidéo à voir « on-demand », donc à priori visible dans son intégralité sans première en live.