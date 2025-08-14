RUMEUR sur Tales of : le prochain RPG du Remastered Project en fuite, sans surprise

Le prochain Tales of remastérisé sera annoncé cet été





À défaut de proposer de la nouveauté pour faire suite à Tales of Arise sorti en septembre 2021 et qui avait été suivi d'une grosse extension nommée Beyond the Dawn en 2023, Bandai Namco a célébré le 30e anniversaire de la licence l'an dernier avec Tales of Graces f Remastered. Il s'agissait du premier jeu concerné par le Remastered Project, une initiative qui avait refait parler d'elle en juin. En effet, une annonce était promise pour cet été sans plus de précision.

We have some big news coming...⁰⁰Stay tuned???? pic.twitter.com/rkVHTyZbdo — Tales of Series (@TalesofSeries) June 8, 2025

Puisqu'il n'y a rien eu lors du Nintendo Direct Partner Showcase qui s'y serait pourtant bien prêté, c'est vers la gamescom que les regards se tournent depuis. Il semblerait que ce soit bien à cette occasion que nous ayons enfin des nouvelles, à en croire une fuite qui proviendrait directement de l'éditeur.

Une fuite qui pointe vers la gamescom





Comme rapporté par deux sources distinctes avec tout autant de captures d'écran sur Twitter / X et Reddit, la chaîne de Bandai Namco Europe a pendant un temps affiché la première d'une vidéo Tales of Series News prévue pour le lundi 18 août à 15h45 (le premier visuel ci-dessous est en tchèque, donc même fuseau horaire qu'en France, tandis que l'autre est en turc d'où le décalage d'une heure). Ce sera donc avant l'ouverture du salon et l'ONL pour bien commencer la semaine.

Tales of Xillia Remastered ou autre chose ?





Ce leak involontaire aurait pu s'arrêter là, mais le visuel utilisé en miniature montre clairement une discussion entre plusieurs personnages de Tales of Xillia, jeu de 2011 (au Japon) resté exclusif à la PS3 depuis. Milla Maxwell, Alvin, Rowen J. Ilbert, Elize Lutus, Teepo et Leia Rolando sont tous présents, en train de parler de Jude Mathis. À moins d'une surprise, c'est donc cet épisode qui a été remastérisé, reste à savoir si Bandai Namco compte se montrer généreux en proposant une compilation incluant aussi Tales of Xillia 2 sorti dès 2012 dans l'Archipel ou s'il faudra repasser à la caisse par la suite.

Ironiquement, des revendeurs tchèques avaient mis en ligne des fiches produits d'un tel projet l'été dernier, mais étaient alors complètement à côté de la plaque...

En attendant d'en savoir plus, sachez que Tales of Graces f Remastered est actuellement vendu à partir de 29,36 € chez Cdiscount.