RUMEUR sur Tales of Xillia : une édition remastérisée apparaît chez des revendeurs, faut-il y croire ?

Après avoir enchaîné les épisodes durant plusieurs années, Bandai Namco a bien ralenti la cadence de sortie de ses jeux de rôle Tales of, le dernier en date étant Tales of Arise paru en septembre 2021 et qui a ensuite eu droit à une extension Beyond the Dawn en fin d'année dernière. En attendant un éventuel épisode inédit, il se pourrait que l'éditeur ressorte de ses cartons une exclusivité PS3. Du moins, si nous en croyons des revendeurs tchèques appartenant au même groupe qui ont depuis effacé toute trace de cette possible fuite, une information partagée sur Reddit.

rumor: Tales of Xillia Remastered (PS5/PS4/Xbox/Switch) may have leaked by Czech/Slovak retailers (though they are all owned by one company). Cover arts not final but apparently listings have unique EANs (European Article No.) registered to Bandai Namcohttps://t.co/xrWBKVFxxA… pic.twitter.com/Tnyzthwa1I — Wario64 (@Wario64) July 21, 2024

L'heureux élu serait donc Tales of Xillia, titre lancé en 2011 au Japon sur la console de Sony et pas avant 2013 à l'international, qui avait ensuite eu droit à une suite également exclusive. Si nous en croyons les visuels postés par Wario64, nous aurions donc droit à l'avenir à un Tales of Xillia Remastered sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Switch. Évidemment, puisqu'il s'agit de jeux physiques, cela n'exclut clairement pas une version PC.

Comme relevé par les fans, le terme « Remastered » est ici repris à l'identique des illustrations de Tales of Symphonia Remastered. Même avec la mention « Art not final », nous pouvons nous questionner sur la raison qu'aurait Bandai Namco à partager avec des revendeurs un tel visuel. De plus, l'artwork est identique à l'édition PS3 alors que pour les précédents portages remastérisés, il y en avait à chaque fois un nouveau, comme pour Tales of Vesperia: Definitive Edition.

Est-ce que cela peut tout de même être réel ? Eh bien, les numéros d'identification EAN étaient apparemment proches de ceux d'autres jeux de Bandai Namco, mais si des revendeurs ont été jusqu'à créer de fausses jaquettes, rien ne les empêche d'avoir effectué d'autres recherches pour tromper la Toile. Quoi qu'il en soit, si l'éditeur devait ressortir Tales of Xillia, il serait dommage de ne pas proposer sa suite avec, mais ce ne serait pas la première fois que nous aurions affaire à un tel choix n'allant pas dans le sens du consommateur...

Avec la gamescom le mois prochain et le TGS en septembre, une telle annonce pourrait y avoir lieu. Est-ce qu'avoir accès à ce jeu vous intéresserait ?

