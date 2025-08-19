Hollow Knight: Silksong va enfin avoir droit à une présentation, Team Cherry nous donne rendez-vous

Des années d'attente qui arrivent à leur terme





Les années passent et les joueurs attendent encore et toujours l'arrivée de Hollow Knight: Silksong annoncé le 14 février 2019 et qui était jouable à l'E3 de cette même année. Depuis, outre un report officiel alors qu'il devait sortir en 2023, ce n'est pas la joie en termes de communication, poussant les fans à voir des pistes partout. Bon, en l'occurrence, il était bien présent quelques secondes lors du Direct de la Switch 2 début avril, avec comme information qu'il sortirait cette année sur la console et donc partout ailleurs. Plus récemment, Geoff Keighley y a même été de sa blague lors de l'annonce de Deadpool VR... avant de rapidement réapparaître chez Xbox pour faire la promotion des ROG Xbox Ally et Xbox Ally X.

Fin juillet, nous avons même appris qu'une démo inédite sera jouable à la gamescom sur son stand, avant que la branche allemande de Nintendo n'annonce la même chose pour sa Switch 2. Les différentes interventions de la firme japonaise ont d'ailleurs été marquées par l'absence du jeu et c'était donc vers le salon allemand que notre regard était tourné. Malgré la photo de Geoff Keighley en amont de l'Opening Night Live 2025, c'est finalement d'une tout autre manière que le projet a enfin redonné de ses nouvelles.

Une présentation pour enfin découvrir Hollow Knight: Silksong





Alors qu'une photo de son stand à la gamescom tournait depuis hier soir, c'est tout simplement Team Cherry qui a pris la parole sur ses réseaux en nous donnant rendez-vous ce jeudi 21 août à 16h30 pour une annonce spéciale en vidéo concernant Hollow Knight: Silksong.

Nous n'en savons donc pas plus pour le moment, mais ça ne saurait tarder. De son côté, Jason Schreier a affirmé que la date de sortie ne sera pas dévoilée ce soir lors de l'ONL. De plus, il indique qu'un article sera publié là encore ce jeudi afin d'expliquer pourquoi le développement a pris sept ans, puisqu'il a pu avoir un appel vidéo avec Ari Gibson et William Pellen.

Pour rappel, Hollow Knight: Silksong est attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch et PC (Steam, Epic Games Store).

Hollow Knight premier du nom est lui disponible au prix de 25 € sur Switch sur Amazon.