Hollow Knight: Silksong, de très légères nouvelles du projet et un supposé ARG qui a fait tourner la tête des joueurs

L'année 2025 sera-t-elle enfin celle de la sortie de Hollow Knight: Silksong ? Cela va bientôt faire six ans que Team Cherry a annoncé cette suite qui nous fera cette fois incarner Hornet et personne à l'époque n'imaginait qu'elle prendrait autant de temps à voir le jour. Il faut dire qu'entretemps, les plateformes sur lesquelles le jeu doit paraître se sont multipliées et nous imaginons sans mal que les ambitions du projet ont pu suivre le même chemin. Il n'est d'ailleurs jamais simple de proposer aux joueurs un deuxième volet d'une licence puisque tout le monde s'attend à ce que tout soit mieux et avec un contenu plus ambitieux. Les dernières nouvelles concrètes remontaient à mai 2023, alors que Matthew Griffin annonçait un report de la sortie à l'époque prévue pour le 1er semestre de cette année-là. Depuis, en dehors de la possibilité de l'ajouter à notre liste de souhaits au sein de l'écosystème Xbox, rien de nouveau... jusqu'à ces derniers jours.

Tout a commencé avant l'annonce de la Nintendo Switch 2 survenue jeudi dernier. La veille, William Pellen de Team Cherry a changé l'intitulé de son compte en @everydruidwaswr et son nom en little bomey, modifiant au passage sa photo de profil par un visuel d'une succulente part de gâteau au chocolat et postant un message disant : « something big is coming. keep your eyes closed tomorrow » soit « Quelque chose d'important arrive. Gardez les yeux fermés demain ». Il n'en fallait pas plus pour exciter les fans, qui ont pensé qu'il s'agissait d'un ARG, un jeu en réalité alternée, qui est une pratique de marketing bien connue.

En effet, une recherche inversée de l'image en question nous apprend qu'il s'agit du Brooklyn Blackout Cake. Et devinez quoi ? Le premier résultat en cherchant ce gâteau renvoie vers un site dont la recette a été postée par un certain Rick Martinez le 2 avril 2024. En mettant l'année de côté, c'est donc la date du futur Nintendo Direct dédié à la Switch 2 et son line-up. Grosse coïncidence ou choix parfaitement délibéré de référence, certains joueurs sur Reddit ont ajouté que le 2 avril 2024, le groupe Imagine Dragon postait un tweet pour teaser le clip de sa chanson Eyes Closed se lisant ainsi « Eyes Closed. TOMORROW. », un titre de l'album Loom, oui comme dans Pharloom, le monde dans lequel se déroule Hollow Knight.

Pour en revenir à la recette, plusieurs commentaires ont été postés par utilisateurs utilisant les noms des membres de l'équipe (impossible de vérifier), à savoir William Pellen, Ari Gibson avec son « I give this cake a rating of 4/2 » (« Je donne à ce gâteau une note de 4/2 ») renvoyant encore à la date du Direct, un long éloge de REAL_TEAM_CHERRY déclarant notamment « it's the *Nintendo Direct* of cakes » ou encore Christopher Larkin, le compositeur que nous retrouverons également sur Moonlighter 2: The Endless Vault et dont le message annonce la couleur « This cake is silkstastic! Shaw/10 ». S'ils ont bien été écrits par l'équipe, difficile de faire plus clair.

Sauf que ce samedi, le vidéaste fireb0rn spécialiste de la licence a déclaré que Matthew « Leth » Griffin lui a confirmé qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un ARG. Vraiment ? Tout cela semble pourtant avoir été fait sciemment. Enfin, c'est donc ce même Matthew Griffin n'ayant pas directement communiqué au sujet de ce supposé ARG qui a tout de même répondu à un internaute, disant simplement : « Yes the game is real, progressing and will release. » Soit : « Oui, le jeu est réel, progresse et sortira. »

Cela ne nous avance hélas pas quant à l'avancement du projet. Clairement, un véritable effort de communication claire ne ferait pas de mal. Après tout ce temps, la communauté mériterait de savoir où en est le développement. Évidemment, tous les regards sont donc désormais braqués sur le Nintendo Direct dédié à la Switch 2, teasing en amont ou non. Quoi qu'il arrive, il va falloir se montrer patient.

Si Hollow Knight premier du nom ne figure pas encore dans votre ludothèque, sa version Switch est vendue 25,40 € sur Amazon.