Hollow Knight: Silksong redonne enfin signe de vie, mais il n'y a pas de quoi s'enflammer

Mais quand est-ce que la communauté d'Hollow Knight pourra enfin ranger au placard son costume de clown ? C'est le 14 février 2019 que Team Cherry annonçait Hollow Knight: Silksong, une suite qui nous fera incarner la princesse Hornet. Au départ uniquement prévu pour Switch et ordinateurs (PC, Mac et Linux), des versions pour Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 et PS4 ont finalement été officialisées en 2022. Malheureusement, la sortie un temps prévue pour le premier semestre 2023 a été reportée et le jeu n'a plus donné de ses nouvelles depuis mai dernier... jusqu'à ce 1er avril 2024. Non, il ne s'agit pas d'une blague, bien que la manière de faire soit assez de mauvais goût.

En effet, c'est le Microsoft Store qui est venu titiller les fans attendant impatiemment ce metroidvania. Si des pages existent depuis un moment sur l'eShop, le PlayStation Store, Steam ou GOG.com, il n'en était rien pour l'écosystème Xbox. Il est donc désormais possible de l'ajouter à votre liste de souhaits si vous comptez y jouer un jour sur Xbox Series X|S, Xbox One ou PC via Windows. Nick Zuclich, Senior Content Planning Manager s'occupant du portfolio des jeux Xbox, s'est d'ailleurs fendu d'un tweet pour l'occasion.

Voilà, c'est tout, et il faut croire que les joueurs sont désespérés si nous en croyons les réactions de joie alors qu'il n'y a concrètement rien de nouveau, puisque le jeu n'allait évidemment pas être annulé après toutes ces années. Bref, espérons que les développeurs daignent prochainement communiquer sur l'état du développement, ce qui serait la moindre des choses après tout ce temps.

Si vous souhaitez vous procurer Hollow Knight premier du nom, il est vendu en boîte sur PS4 et Switch à partir de 27,99 € sur Amazon.