Hollow Knight: Silksong sera jouable très prochainement grâce à Xbox

S'il y a bien un jeu dont l'attente déchaîne les passions depuis de nombreuses années maintenant, c'est Hollow Knight: Silksong. Ces derniers mois, il s'est officiellement montré lors de la présentation de la Switch 2 début avril, puisque Team Cherry va également le sortir sur la console en 2025. Plus récemment, c'est durant le Xbox Games Showcase qu'il a été aperçu via l'annonce des ROG Xbox Ally et Xbox Ally X. Pour autant, toujours aucune date de sortie à l'horizon, mais une chose est désormais certaine, vous allez pouvoir y jouer... du moins si vous avez prévu d'aller à la gamescom d'ici quelques semaines. En effet, Xbox vient de dévoiler ses plans pour le salon allemand et va donc frapper fort en proposer une démo inédite du metroidvania, qui sera jouable sur PC et ROG Xbox Ally X. Cela donne évidemment envie de se rendre à Cologne et il n'y aura évidemment pas que ça au programme.

Vous trouverez donc ci-dessous toutes les activités que la branche gaming de Microsoft compte proposer sur le salon.

Le stand Xbox

Cette année, le stand Xbox mettra en avant plus de 20 jeux issus de nos studios internes et de nos talentueux partenaires, répartis sur plus de 120 stations de jeu, accompagnés d'espaces photo et d'expériences uniques.

Les visiteurs pourront tester en avant-première certains de nos prochains jeux et matériels, et découvrir les nouveautés de certaines de nos franchises les plus emblématiques, dont :

Xbox Ally et Xbox Ally X - Nos deux nouvelles consoles portables, conçues en collaboration avec ASUS, conçues pour offrir la performance Xbox avec la polyvalence de Windows. Dessus, vous pourrez jouer à Hollow Knight: Silksong, Roblox, Sea of Thieves et Tony Hawk's Pro Skater 3+4, entre autres. D'autres jeux seront également jouables sur le stand ASUS.

Grounded 2 arrive à la gamescom ! Les visiteurs pourront essayer une démo jouable de ce jeu de survie coopératif miniature, développé par Obsidian Entertainment et Eidos Montréal.

Ninja Gaiden 4 - Le jeu sera jouable en avant-première sur le stand Xbox, une aventure explosive mêlant héritage et innovation, avec un style tranchant et une action débridée.

Indiana Jones et le Cercle Ancien revient à la gamescom avec Lucasfilm Games et MachineGames, à l'occasion de l'arrivée du DLC narratif L'Ordre des Géants. Vous pourrez jouer au jeu de base sur le stand, prendre une photo thématique et même vous glisser dans la peau d'Indy pour tenter de résoudre le puzzle du chat momifié lors d'un concours quotidien, le participant le plus rapide remportera une récompense digne d'un aventurier. Toutes les animations seront disponibles du mercredi 20 au dimanche 24 août sur le stand Xbox.

Age of Empires et Age of Mythology: Retold seront à l'honneur cette année à la gamescom, avec World's Edge de retour à Cologne pour les présenter comme il se doit. Le studio occupera une place de choix sur le salon, mettant en avant la richesse et la diversité de la franchise Age, tout en réservant quelques surprises. Que vous soyez stratège chevronné ou nouveau venu, une expérience épique vous attend.

Microsoft Flight Simulator 2024 proposera une nouvelle mise à jour urbaine, un avion inédit que les fans reconnaîtront immédiatement, ainsi que des défis uniques pour tester vos talents de pilote.

Nous proposerons également une présentation exclusive en salle de cinéma de The Outer Worlds 2, la suite du RPG de science-fiction primé développé par Obsidian Entertainment. Plongez dans le territoire du Protectorat pour un aperçu exclusif du Tombeau de la Matriarche, une structure somptueuse mêlant histoire, loyauté et propagande. À travers cette expérience guidée, vous découvrirez comment le jeu explore une société où la liberté s'échange contre la sécurité et où les fondateurs sont vénérés avec un zèle déroutant.

Côté partenaires, le stand Xbox proposera des démos jouables de :

Et ce n'est pas tout : d'autres surprises de nos partenaires vous attendront également sur le salon.

World of Warcraft

La gamescom 2025 sera aussi l'occasion de célébrer comme il se doit la communauté World of Warcraft, avec la révélation de Midnight, la prochaine extension du jeu, dans un espace dédié situé dans le Hall 8. Pour la toute première fois, les joueuses et les joueurs pourront découvrir le tout nouveau système de Housing, l'une des fonctionnalités les plus attendues de l'histoire de WoW. Ils pourront construire, décorer et personnaliser leur propre maison en Azeroth.

Le stand proposera également une scène communautaire avec un programme non-stop : rencontres avec les développeurs et créateurs de contenu, compétitions e-sport, cosplayers, et panels dédiés à Midnight. Et ce n'est pas tout : les festivités commenceront dès le 19 août avec la première mondiale de la cinématique d'introduction de l'extension pendant l'Opening Night Live, suivie d'une émission spéciale Midnight Expansion Reveal à suivre en direct sur les chaînes YouTube et Twitch de World of Warcraft.

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 sera révélé en direct le 19 août, à l'occasion de l'Opening Night Live de la gamescom. Préparez-vous à découvrir des rebondissements épiques, des infos exclusives des développeurs et le lancement officiel d'un tout nouveau chapitre dans l'histoire de la saga Black Ops.

Et après la présentation, restez connectés aux réseaux sociaux de Call of Duty pour encore plus de contenus exclusifs.

Xbox Play Anywhere @ gamescom

Cette année à la gamescom, nous sommes ravis de lancer la Xbox Digital Passport Quest, une activité interactive et ludique pour explorer les différents espaces Xbox et tenter de gagner des récompenses exclusives, proposées en partenariat avec Amazon, Meta, LG, NVIDIA GeForce et NVIDIA GeForce NOW.

En parcourant l'ensemble du stand Xbox, les visiteurs pourront participer à des activités mettant en avant les atouts de Xbox Play Anywhere, achetez un jeu une fois et jouez-y sur console Xbox, PC ou console portable compatible, ainsi que la valeur inégalée du Xbox Game Pass, qui donne accès à des centaines de jeux de qualité sur console, PC et via le cloud.

À la gamescom, nous célébrons notre engagement : vous permettre de jouer aux jeux que vous aimez, avec qui vous voulez, où vous voulez.

Le jeu pour toutes et tous

Nous souhaitons que tout le monde puisse profiter de l'expérience Xbox dans les meilleures conditions. C'est pourquoi l'ensemble du stand est accessible aux personnes en fauteuil roulant, avec la possibilité de demander des manettes Xbox Adaptive Controller, ainsi que des postes de jeu équipés de bureaux et d'écrans à hauteur réglable.

Notre équipe Here to Help (Besoin d'aide ? C'est par ici !) sera également présente sur place pour accompagner les visiteurs de toutes capacités, afin qu'ils puissent naviguer confortablement à travers le stand et profiter pleinement de nos expériences de jeu.