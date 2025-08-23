gamescom award 2025 : Resident Evil Requiem fait déjà sensation

La gamescom récompense les meilleurs jeux du salon





La gamescom 2025 n'a pas encore fermé ses portes, mais les organisateurs dévoilent déjà les vainqueurs des gamescom award 2025, qui récompensent les jeux présents sur le salon allemand. Pas de Jeu de l'Année ici, mais diverses catégories. Cependant, un seul titre, développé par Capcom, tire son épingle du jeu.

Les gagnants des gamescom award 2025





Resident Evil Requiem remporte la plupart des prix majeurs, voici les vainqueurs des gamescom award 2025 :

Meilleurs visuels : Resident Evil Requiem ;

; Meilleur audio : Resident Evil Requiem ;

; Meilleur gameplay : Donkey Kong Bananza ;

; Jeu le plus divertissant : Hela ;

; Jeu le plus épique : Resident Evil Requiem ;

; Jeu le plus bienveillant : Hela ;

; Jeu le plus impactant : Tiny Bookshop ;

; Meilleur jeu Microsoft : Grounded 2 ;

; Meilleur jeu PC : Anno 117: Pax Romana ;

; Meilleur jeu PlayStation : Resident Evil Requiem ;

; Meilleur jeu Nintendo Switch 2 : Mario Kart World ;

; Meilleur jeu mobile : Love and Deepspace ;

; Meilleur lineup : Capcom ;

Meilleur stand selon le jury : Anno 117: Pax Romana (Ubisoft) ;

(Ubisoft) ; Meilleur stand selon le public : Pokémon ;

Meilleur merch : Star Birds Gacha Machine ;

Meilleure annonce : Hollow Knight: Silksong ;

; Prix Heart of Gaming : zone des artistes de la gamescom.

Resident Evil Requiem fait déjà sensation, mais il faudra patienter jusqu'au 27 février 2026 pour mettre les mains sur le survival-horror de Capcom. Vous pouvez sinon déjà acheter Donkey Kong Bananza à 59,90 € sur Cdiscount.