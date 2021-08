24H sur GAMERGEN.COM : images pour le nouveau live-action sur Resident Evil, Gamescom Awards et Casa de Papel dans Watch Dogs

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce 30 août 2021 ?

Le film écrit et réalisé par Johannes Roberts, Resident Evil: Welcome to Raccoon City a eu droit à un lot de premières images et elles ne sont pas rassurantes sur l'énième adaptation de la franchise sur grand écran. La gamescom est maintenant terminée et la liste des gagnants des gamescom award 2021, est ici. Un nouveau cross-over, cette fois avec une série à succès dont la dernière saison s'apprête à être diffusée sur Netflix - La Casa de Papel - est prévu pour Watch Dogs: Legion.

Dans le reste de l'actualité, Jeff Gardiner, le directeur de Fallout 76, quitte Bethesda, d'après Norman Reedus, un deuxième opus de Death Stranding serait en négociation, Microids annonce un jeu vidéo familial en partenariat avec le parc du Puy du Fou, Chernobylite fait patienter avec une vidéo de Tatyana en attendant la sortie sur consoles, la bande-annonce de lancement de The Medium sur PS5 a été dévoilée, Naughty Dog confirme travailler sur son premier jeu stand-alone exclusivement multijoueur, TikTok (BytesDance) rachète le constructeur de casques VR Pico pour 775 milions de dollars.



Pour finir, le programme de septembre pour Pokemon GO détaillé avec le top départ de la Saison Chenapan avec Hoopa et Saison 9 de la Ligue de Combat GO.