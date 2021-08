Pokémon GO : le programme de septembre détaillé, top départ de la Saison Chenapan avec Hoopa et Saison 9 de la Ligue de Combat GO

C'est bientôt l'heure de la rentrée puisque le mois d'août touche à sa fin et que septembre va pointer le bout de son nez. Pour autant, il y a de quoi vous réjouir si vous jouez à Pokémon GO puisque Niantic a dévoilé ces derniers jours son programme de nouveautés pour les semaines et même les mois à venir avec le lancement de la Saison Chenapan dédiée à l'adorable Hoopa, qui a déjà fait parler de lui tout au long de l'été en faisant apparaître quelques créatures de la 8G.

Tout au long de septembre vous aurez donc de quoi faire avec l'habituelle Phase d'Étude mensuelle, la Journée Communauté mettant Moustillon à l'honneur, des Raids renouvelés, des Heures du Pokémon vedette et aussi des évènements comme la Fantasmagorie Psy et la Semaine de la mode. La Team GO Rocket étant évoquée, une surprise de ce côté est donc fort probable. Une sympathique nouveauté de visualisation de CP sera également implémentée au cours du mois.

Rencontres de la Phase d’Étude de septembre Du mercredi 1er septembre 2021 à 13h00 au vendredi 1er octobre 2021 à 13h00 PDT (GMT -7), vous apercevrez un Métamorph dans les rencontres de Phase d’Étude. Pour la toute première fois, vous tomberez peut-être avec un peu de chance sur un Métamorph chromatique en dehors des Études spéciales ! Vous pourriez également trouver un Métamorph chromatique dans la nature pendant et après cette période. Lots d'une PokéPièce par semaine Chaque lundi durant le mois de septembre, un lot à achat unique contenant un Pass de Raid à distance et d’autres objets sera mis en vente dans la Boutique pour 1 PokéPièce. Pokémon en vedette dans les Raids Les Pokémon suivants apparaîtront dans des Raids cinq étoiles tout au long du mois de septembre. Lugia apparaîtra dans les raids cinq étoiles du mercredi 1er septembre 2021 à 10h00 au mardi 14 septembre 2021 à 10h00 (heure locale).

apparaîtra dans les raids cinq étoiles du mercredi 1er septembre 2021 à 10h00 au mardi 14 septembre 2021 à 10h00 (heure locale). Selon votre région, Créhelf (Asie-Pacifique), Créfollet (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde) ou Créfadet (Amériques et Groenland) apparaîtront dans des raids cinq étoiles à partir du mardi 14 septembre 2021, à 10h00 au vendredi 1er octobre 2021, à 10h00 (heure locale). Pour la toute première fois dans Pokémon GO, vous pourriez tomber sur un chromatique avec un peu de chance ! De plus, les Pokémon Méga-évolués suivants apparaîtront dans les Méga-Raids. Méga-Flagadoss apparaîtra dans les Méga-Raids cinq étoiles du mercredi 1er septembre 2021 à 10h00 au mardi 14 septembre 2021 à 10h00 (heure locale).

apparaîtra dans les Méga-Raids cinq étoiles du mercredi 1er septembre 2021 à 10h00 au mardi 14 septembre 2021 à 10h00 (heure locale). Méga-Démolosse apparaîtra dans les Méga-Raids cinq étoiles du mardi 14 septembre 2021 à 10h00 au vendredi 1er octobre 2021 à 10h00 (heure locale). Une heure de Raids aura lieu chaque mercredi du mois de septembre de 18h00 à 19h00 (heure locale). Les Pokémon suivants apparaîtront. Mercredi 1er septembre 2021 : Lugia

: Lugia Mercredi 8 septembre 2021 : Lugia

: Lugia Mercredi 15 septembre 2021 : Créhelf (Asie-Pacifique), Créfollet (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde) ou Créfadet (Amériques et Groenland)

: Créhelf (Asie-Pacifique), Créfollet (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde) ou Créfadet (Amériques et Groenland) Mercredi 22 septembre 2021 : Créhelf (Asie-Pacifique), Créfollet (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde) ou Créfadet (Amériques et Groenland)

: Créhelf (Asie-Pacifique), Créfollet (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde) ou Créfadet (Amériques et Groenland) Mercredi 29 septembre 2021 : Créhelf (Asie-Pacifique), Créfollet (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde) ou Créfadet (Amériques et Groenland) Heures du Pokémon vedette Au mois de septembre, l’heure du Pokémon vedette aura lieu le mardi de 18h00 à 19h00 (heure locale) et célèbrera un Pokémon différent et un bonus spécial à chaque fois ! Mardi 7 septembre 2021 : Spoink sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière d’étoiles quand vous attraperez des Pokémon.

: Spoink sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière d’étoiles quand vous attraperez des Pokémon. Mardi 14er septembre 2021 : Balbuto sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon.

: Balbuto sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon. Mardi 21 septembre 2021 : Skitty sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon.

L’évolution du Pokémon et son nouveau PC.

Les ligues auxquelles le Pokémon évolué peut prétendre concourir. Cette fonctionnalité sera disponible en septembre. Nous espérons que cela vous aidera à mieux déterminer sur quel Pokémon vous concentrer pour le faire évoluer.

Plus concrètement, au sujet de la Saison Chenapan, voici tout ce qui est connu pour le moment :

Les évènements étranges du Pokémon GO Fest 2021 se poursuivent dans la Saison Chenapan ! Cette saison se concentrera sur une aventure mettant en scène Hoopa, le Pokémon malicieux, que vous pourrez rencontrer au cours du scénario de l’Étude spéciale de cette saison : Misunderstood Mischief ! Lorsque Hoopa a invoqué des Pokémon légendaires dans Pokémon GO lors du Pokémon GO Fest 2021, le temps et l’espace ont été altérés. Hoopa a également amené des Pokémon découverts à l’origine dans la région de Galar pour la première fois dans Pokémon GO ! Gardez l’œil grand ouvert pendant la saison pour ne rien manquer ! La Saison Chenapan se déroulera du mercredi 1er septembre 2021 à 10h00 au mercredi 1er décembre 2021 à 10h00 (heure locale). Hoopa arrive À partir du 1er septembre 2021 à 10h00 (heure locale), vous pourrez accéder à un scénario d’Étude spéciale tout au long de la saison. Durant la Saison Chenapan, vous aurez accès à différentes tâches. Par exemple, vous pourrez rencontrer Hoopa enchaîné en accomplissant un ensemble de tâches qui se débloqueront à partir du 5 septembre. Découvrez les secrets de Hoopa pendant la saison ! Vous pourrez accéder à des parties du scénario de l’Étude spéciale de cette saison lors du commencement de certains évènements. Le scénario de l’Étude spéciale se concentrera sur Hoopa et les évènements étranges qui chamboulent la saison. Restez à l’écoute pour ne rien perdre de l’histoire. Si vous terminez le scénario de l’Étude spéciale de cette saison, vous aurez accès à un évènement spécial à la fin de la saison qui pourrait concerner Hoopa ! Hoopa ne peut pas être transféré vers Pokémon HOME pour le moment. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas jouer pendant cette saison, Hoopa enchaîné sera à nouveau disponible plus tard. 01/09 Bienvenue à la Saison Chenapan Disponible à partir du mercredi 1er septembre 2021 à 10h00 (heure locale) La Saison Chenapan commence ! Hoopa a fait des farces aux chefs d’équipe et au professeur Willow comme... lui voler ses lunettes ? C’est à nous d’en savoir plus sur le Pokémon Malicieux. Pourquoi tant d’espièglerie ? Que nous réserve-t-il d’autre pendant cette saison ? 05/09 Hoopa fait son entrée Disponible à partir du dimanche 5 septembre 2021 à 11h00 (heure locale) Terminez les tâches saisonnières de l’Étude spéciale pour avoir l’opportunité d’attraper Hoopa ! Le dimanche 5 septembre 2021 de 11h00 à 17h00 (heure locale), divers phénomènes étranges se produiront dans le monde entier. Hoopa serait-il le responsable ? Les types de Pokémon suivants apparaîtront dans la nature et seront attirés par l’encens aux heures locales listées ci-dessous. Psy - 11:00 - 12:00

Ténèbres et Spectre - 12:00 - 13:00

Psy - 13:00 - 14:00

Ténèbres et Spectre - 14:00 - 15:00

Psy - 15:00 - 16:00

Ténèbres et Spectre - 16:00 - 17:00 Les Pokémon disponibles sont les suivants. Heures de type Psy : Nœunœuf, Lippoutou, Natu, Spoink, Girafarig, Munna, Terhal...

Heures de type Spectre et de type Ténèbres : Rattata d'Alola, Medhyèna, Skelénox, Chacripan, Ténéfix, Carvanha, Baudrive... Autres bonus d’évènement Un Défi de collection permettant d’attraper des Pokémon attirés par l’encens sera disponible pendant les heures de l’évènement. Le Défi de collection vous récompensera en Bonbon Hoopa et vous obtiendrez la pose Poké Ball élevée !

Vous gagnerez deux fois plus de Bonbons en transférant des Pokémon.

Un lot gratuit contenant un Encens sera disponible dans la boutique.

Terminez les tâches d’Étude de terrain exclusives à l’évènement pour gagner des bonbons rares et une grande variété de types de Poké Ball ! Que va-t-il se passer d’autre pendant la Saison Chenapan ? Espiègleries en perspective ! Tout au long de la saison, vous pouvez vous attendre à quelques espiègleries ! Quels évènements étranges vont se produire dans Pokémon GO ? Attendez et vous verrez ! Différents Pokémon apparaîtront à l'état sauvage ! Au fil des saisons, différents Pokémon apparaîtront dans différentes régions du monde ! Villes : Polichombr, Miamiasme, Scrutella...

Forêts : Teddiursa, Escargaume, Carabing...

Montagnes : Racaillou, Rhinocorne, Limagma...

Points d'eau : Krabby, Hypotrempe, Démanta...

Hémisphère nord : Rondoudou, Ramoloss, Germignon, Héricendre, Kaiminus, Keunotor, Vivaldaim Forme Automne...

Hémisphère Sud : Mélofée, Rosélia, Vipélierre, Gruikui, Moustillon, Tritonde, Vivaldaim Forme Printemps... Différents Pokémon sortiront des Œufs ! Les Pokémon suivants vont éclore des œufs cette saison. Œufs 2 km : Nidoran♀, Nidoran♂, Barloche, Baudrive...

Œufs 5 km : Otaria, Pomdepik, Ténéfix, Korillon...

Œufs 10 km : Nanméouïe, Kungfouine... Œufs gagnés dans les récompenses de Suivi d’exploration. Œufs 5 km : Dinoclier, Kranidos, Viskuse...

Œufs 10 km : Riolu, Solochi, Sonistrelle... Bonus de Méga-Évolution ! Au cours de chaque mois durant la Saison Chenapan, un Pokémon différent recevra un boost de PC lorsqu’il Méga-évoluera. Septembre : Flagadoss

Octobre : Ectoplasma

Novembre : Démolosse Transformations de Métamorph Il semble y avoir un changement dans les espèces de Pokémon en lesquelles Métamorph se transforme à l’état sauvage. Il y a maintenant une chance que vous capturiez un Métamorph à la place des Pokémon suivants : Fantominus, Soporifik, Rémoraid, Teddiursa, Gloupti, Chamallot, Moufouette, Crabicoque, Trompignon... Cette saison vous réserve de nombreuses surprises alors que notre voyage débute pour comprendre ce qui fait vibrer Hoopa, le Pokémon malicieux. C'est parti !

Pour terminer, les nouveautés de la Saison 9 de la Ligue de Combat GO ont elles aussi été détaillées, à retrouver en intégralité en page suivante.

