Pokémon GO : Raids 5 étoiles, Journée Communauté, Deoxys et évènement de Saint-Valentin, le programme de février 2022 officialisé

Pokémon GO a introduit quelques nouveautés ce mois-ci, comme Méga-Ptera, ou Galvaran durant l'Événement de la Centrale en cours actuellement. Sauf surprise de dernière minute, février 2022 sera plus calme, probablement pour laisser la place au Circuit Pokémon GO : Johto. Nous aurons tout de même le loisir de profiter de festivités autour du Nouvel An lunaire ou de la Saint-Valentin, de participer à une Journée Communauté autour de Granivol, de récupérer des bonus en tout genre, et même de capturer des Légendaires déjà proposés par le passé, dont Deoxys.

Le programme complet du mois prochain est lisible ci-dessous.

Circuit Pokémon GO: Johto

Le samedi 26 février 2022 entre 9h00 et 21h00 (heure locale), le Circuit Pokémon GO : Johto sera disponible ! En plus de l’expérience gratuite disponible pour toutes et tous, les Dresseurs qui le souhaitent peuvent acheter un ticket pour l’expérience exclusive payante.

Célébrons ensemble les jeux Pokémon Or et Pokémon Argent d’une toute nouvelle manière ! Dans la version payante du Circuit Pokémon GO : Johto, les Dresseurs choisiront entre la version Or ou la version Argent pour déterminer leur expérience de l’évènement, chacune avec des Pokémon exclusifs ! Effectuez des Études spéciales exclusives à l’évènement et testez vos talents de collectionneur de Pokémon pour débloquer une rencontre avec Celebi possédant une attaque spéciale disponible pour cet évènement. Les échanges avec vos amis ayant choisi l’autre version seront importants, tout comme dans les jeux Pokémon Or et Pokémon Argent !

Les Dresseurs qui achèteront un ticket avant le 10 février 2022 recevront également un accès à l'Étude ponctuelle de la Saison de l’héritage pour février ! *

*Les Dresseurs qui ont acheté un ticket de Circuit GO avant le 10 février doivent se connecter à Pokémon GO entre le 1er février 2022 et le 10 février 2022 pour recevoir l'Étude ponctuelle.

Journée Communauté de février

Samedi 12 février 2022 de 11h00 à 17h00, heure locale

Pokémon vedette

Granivol apparaîtra dans la nature plus fréquemment.

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique!

Attaque exclusive

Faites évoluer Floravol (l'évolution de Granivol) pendant l'évènement ou jusqu'à deux heures après sa fin pour obtenir un Cotovol qui connaît l'attaque Chargée Acrobatie.

Acrobatie :

Combats de Dresseurs : 110 dégâts ;



Arènes et Raids : 100 dégâts ;



Icône de billet d’Étude spéciale CD.

Scénario d’Étude spéciale de la Journée Communauté : Au gré du vent

Pour 1 $ US (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder au scénario d’Étude spéciale exclusif à la Journée Communauté de Granivol : Au gré du vent !

Restez à l’affût pour ne pas rater la mise en ligne des billets pour cette Étude spéciale.

Les tickets sont non remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation). Veuillez noter que cette Étude spéciale n'inclura pas de médaille.

Bonus d’évènement

Chaque lundi durant le mois de janvier, un lot à achat unique contenant un Pass de Raid à distance et d’autres objets sera mis en vente dans la Boutique pour 1 PokéPièce.

3 fois plus de Poussières Étoiles de capture.

Les Encens activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Les Modules Leurre activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Obtenez jusqu’à trois Pass de Raid gratuits dans les Arènes pendant l’évènement et jusqu’à deux heures après la fin de celui-ci.

Granivol et Floravol apparaîtront dans les parcs.

Bonbon XL Granivol bonus des Floravol attrapés dans les parcs.

Lots évènementiels

Il y aura une Boîte Journée Communauté spéciale à achat unique disponible pour 1 280 PokéPièces, comprenant 50 Hyper Balls, deux Super-Incubateurs, six Morceaux d'Étoile et une CT Attaque Immédiate d’élite.

Un Lot comprenant 30 Hyper Balls sera disponible gratuitement dans la boutique. N’hésitez pas à venir le chercher pendant l’évènement !

Stickers

Il sera possible d’obtenir des stickers d’évènement en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des cadeaux, et en les achetant dans la Boutique.

Bonus mensuel de la Saison de l’héritage

Pendant la Saison de l’héritage, les bonus suivants seront actifs.

Nombre de Bonbons XL augmenté lors de l’éclosion des œufs.

2 × PX lors de l’éclosion des œufs.

Rencontre de la Phase d'Étude de février

Du mardi 1er février 2022 à 22 h (CET) au mardi 1er mars 2022 à 22 h (CET).

Pour la première fois dans Pokémon GO, vous pourrez rencontrer un Psystigri Chromatique, avec un peu de chance.

Psystigri

Pokémon en vedette dans les Raids

Les Pokémon suivants apparaîtront dans des Raids tout au long du mois de février.

Raids cinq étoiles

Regirock et Registeel reviennent dans les Raids cinq étoiles en février !

Nous sommes également ravis d'annoncer que Deoxys revient dans les Raids en février ! Et ce n'est pas tout : pour la première fois, vous aurez une chance de rencontrer Deoxys dans ses formes Attaque, Défense et Vitesse en version Chromatique ! Pour fêter ça, du mercredi 16 février 2022 au mardi 1er mars 2022, vous pourrez recevoir jusqu'à deux Pass de Raid gratuits par jour en faisant tourner les PhotoDisques d'Arène !

Raikou, Entei, Suicune, Lugia et Ho-Oh reviendront également dans les Raids cinq étoiles à l'occasion du Circuit Pokémon GO : Johto le 26 février.

Attention : les roulements de Raid commencent et se terminent tous à 10h00 (heure locale) aux dates indiquées, sauf indication contraire.

Du mardi 1er février 2022 au mercredi 9 février 2022* :

Regirock*.

Du mercredi 9 février 2022 au mercredi 16 février 2022** :

Registeel**.

Du mercredi 16 février 2022 au samedi 19 février 2022 :

Forme Normale de Deoxys.

Du samedi 19 février 2022 au mardi 22 février 2022 :

Deoxys Forme Attaque.

Du mardi 22 février 2022 au vendredi 25 février 2022 :

Deoxys Forme Défense.

Du vendredi 25 février 2022 au mardi 1er mars 2022 :

Deoxys Forme Vitesse.

Circuit Pokémon GO : Johto - samedi 26 février 2022*** :

Raikou*** ;



Entei*** ;



Suicune*** ;



Lugia*** ;



Ho-Oh***.

*Capturez un Regirock pendant cette période et il connaîtra l’attaque Séisme

**Capturez un Registeel pendant cette période et il connaîtra l’attaque Élecanon

***Des Raids pour le Circuit Pokémon GO : Johto auront lieu le samedi 26 février 2022, de 9 h à 21 h 30 (heure locale). Des Raids avec Deoxys Forme Vitesse auront lieu le même jour avant et après ce délai.

Méga-Raids

Méga-Pharamp et Méga-Démolosse vont apparaître dans les Méga-Raids !

Attention : les roulements de Raid commencent et se terminent tous à 10h00 (heure locale) aux dates indiquées.

Du mardi 1er février 2022 au mardi 15 février 2022 :

Méga-Démolosse.

Du mardi 15 février 2022 au mardi 1er mars 2022 :

Méga-Pharamp.

Heures de Raids

Une Heure de Raids aura lieu chaque mercredi du mois de février, de 18h00 à 19h00 (heure locale). Les Pokémon suivants apparaîtront.

2 février : Regirock.

9 février : Registeel.

16 février : Deoxys Forme Normale.

23 février : Deoxys Forme Défense.

Lots d'une PokéPièce par semaine

Chaque lundi durant le mois de février, un lot à achat unique contenant un Passe de Raid à distance et d’autres objets sera mis en vente dans la Boutique pour 1 PokéPièce.

Heures du Pokémon vedette

Durant le mois de février, l’heure du Pokémon vedette aura lieu le mardi de 18h00 à 19h00 (heure locale) et célèbrera un Pokémon différent et un bonus spécial à chaque fois !

1 février : Hélionceau | 2 × PX à chaque évolution de Pokémon.

8 février : Fluvetin | 2 × Poussières Étoiles de capture.

15 février : Smogo | 2 × PX de capture.

22 février : Voltorbe | 2 × Bonbons de capture.

Évènements à venir

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur les évènements à venir.