Pokémon GO : l'évènement Descente de Dragospire disponible et détaillé, la région de Johto à l'honneur en 2022 !

La Saison du patrimoine a débuté la semaine dernière dans Pokémon GO, avec un premier évènement lié à Marcacrin qui a eu lieu dimanche. Pas le temps de se relâcher que Niantic a lancé hier matin la Descente de Dragospire, permettant pour la première fois du jeu de mettre la main sur Drakkarmin, un dragon de la 5G.

Il vous reste donc quelques jours pour tenter de mettre la main dessus, mais aussi sur d'autres créatures du type Dragon... ou pas. Tous les détails pratiques à connaître sont listés ci-dessous.

Après de plus amples recherches, le professeur Willow a déduit que la plupart des Pokémon surgissant de la grotte sont censés habiter dans la tour Dragospire ! Le professeur Willow pense également que cette vague d’apparitions sans précédent de Pokémon de type Feu, Électrik et Glace est peut-être liée aux Pokémon légendaires de type Dragon d’Unys : Reshiram, Zekrom et Kyurem !

Le studio a également fait le point sur le Circuit Pokémon GO : Johto, qui à l'instar de l'édition 2021 dédiée à Kanto va donc faire honneur aux espèces présentes dans la région des jeux principaux Version Or et Version Argent. Il faudra d'ailleurs encore une fois choisir entre les deux, et les plus accros pourront même payer un pass 11,99 € pour tenter de relever divers défis et profiter de bonus en tout genre. Le Circuit de l'an dernier sera par ailleurs à nouveau accessible le dimanche 27 février pour une poignée de joueurs dans certaines régions du monde, alors que l'évènement principal sera lui bien mondial. Plus de détails quant à ce dernier point seront donnés ultérieurement.

Circuit Pokémon GO : Johto

Célébrons ensemble les jeux Pokémon Or et Pokémon Argent d’une toute nouvelle manière ! Dans la version payante du Circuit Pokémon GO : Johto, les Dresseurs choisiront entre la version Or ou la version Argent pour déterminer leur expérience de l’évènement, chacune avec des Pokémon exclusifs ! Effectuez des Études spéciales exclusives à l’évènement et testez vos talents de collectionneur de Pokémon pour débloquer une rencontre avec Celebi possédant une attaque spéciale disponible pour cet évènement. Les échanges avec vos amis ayant choisi l’autre version seront importants, tout comme dans les jeux Pokémon Or et Pokémon Argent !

Après avoir terminé l’Étude spéciale du Circuit Pokémon GO : Johto, les Dresseurs pourront accéder à une Étude magistrale exclusive. Restez à l’écoute pour ne rien manquer de cette étude complexe et enrichissante.

Les billets sont maintenant disponibles pour l’évènement mondial ! Restez à l’écoute pour connaître la date de mise en ligne des billets pour cet évènement qui se déroulera dans la vraie vie. Si vous achetez un billet Circuit Pokémon GO : Johto avant les dates suivantes, vous aurez également accès à l’Étude ponctuelle de janvier et février de la Saison du patrimoine !

Achetez un billet avant le lundi 10 janvier 2022 (heure locale) pour obtenir l’Étude ponctuelle de janvier et de février.

Achetez un billet avant le jeudi 10 février 2022 (heure locale) pour obtenir l’Étude ponctuelle de février.

Lisez la suite pour plus de détails sur le Circuit Pokémon GO : Johto !

Date et heure

Le samedi 26 février 2022 de 9h00 à 21h00 (heure locale), l’évènement mondial sera en direct ! En plus de l’expérience gratuite disponible pour toutes et tous, les Dresseurs qui le souhaitent peuvent acheter un billet pour l’expérience exclusive payante.

Le dimanche 27 février 2022, les Dresseurs pourront participer à un évènement en personne dans quelques régions sélectionnées ! Afin de rendre hommage aux jeux Pokémon Or et Pokémon Argent, les Dresseurs franchiront une nouvelle étape dans leur périple grâce à l’apparition de Pokémon de la région de Kanto. Restez à l’écoute pour plus d’informations !

Caractéristiques de l’expérience payante Circuit Pokémon GO : Johto

Choisirez-vous la version Or ou la version Argent ? Choisissez judicieusement, car vous ne pourrez plus changer de version une fois l'évènement commencé ! Les billets coûtent 11,99 USD (ou le niveau de prix équivalent dans votre devise locale, plus les taxes et frais applicables)†.

Quelle que soit la version sélectionnée, tous les détenteurs de billets pourront profiter de ce qui suit pendant le Circuit Pokémon GO : Johto.

Tous les Pokémon découverts à l’origine dans la région de Johto apparaîtront à l’état sauvage, lors de Raids et lors de rencontres après des tâches d’Étude. Ils seront attirés par l’Encens, écloront des œufs et vous pourrez les obtenir via les échanges entre amis ou par Évolution pendant cette période.

Vous pourrez effectuer des Études spéciales exclusives à l’évènement qui vous mèneront jusqu’au Pokémon fabuleux, Celebi. Assurez-vous de l’attraper pendant l’évènement parce qu’il détient une attaque spéciale.

Une fois que vous aurez terminé le premier scénario d’Étude spéciale, vous pourrez accéder à un deuxième scénario d’Étude magistrale exclusif auquel vous pourrez participer sur le long terme. Vos compétences de Dresseurs seront mises à l’épreuve.

Les Pokémon découverts à l’origine dans la région de Johto seront tous disponibles sous leur forme chromatique, certains d’entre eux pour la première fois dans Pokémon GO ! Les Zarbi (G, O, T, U, R et J) apparaîtront grâce à l’Encens. En outre, vous aurez plus de chances de rencontrer certains Pokémon chromatiques à l’état sauvage selon la version de l’évènement que vous aurez sélectionnée. Consultez l’aperçu des versions ci-dessous pour plus d’informations.

Gagnez des récompenses et améliorez votre médaille de Collectionneur d’élite en terminant neuf Défis de collection ! Pour réussir ces défis, les Dresseurs devront attraper des Pokémon spécifiques selon un thème particulier dans un temps imparti.

Différents Pokémon seront attirés par l’Encens.

Un lot gratuit contenant trois Pass de Raid à distance sera disponible dans la boutique.

Les œufs nécessiteront que vous marchiez seulement un quart de leur distance d’éclosion habituelle.

Vous gagnerez deux fois plus de Poussière d’Étoiles quand vous ferez éclore des œufs.

Vous gagnerez des bonbons supplémentaires en attrapant des Pokémon vedettes de la région Johto.

Vous obtiendrez jusqu’à neuf Pass de Raid gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.

Vous obtiendrez une médaille exclusive en jeu pour commémorer l’évènement.

Prenez une photo pour obtenir une surprise !

Vous pourrez obtenir des stickers spéciaux en faisant tourner des PokéStops et en les achetant dans la boutique du jeu.

Caractéristiques de l’expérience gratuite Circuit Pokémon GO : Johto

Les fonctionnalités suivantes seront disponibles pour tous les Dresseurs pendant l'évènement, qu'ils achètent ou non un billet !

Certains Pokémon découverts à l’origine à Johto apparaîtront à l’état sauvage, dans les Raids et écloront à partir d’œufs de 7 km. Certains d’entre eux généralement exclusifs à certaines régions apparaîtront également dans des Raids dans le monde entier.

Des Pokémon tels que Pichu, Mélo, Toudoudou et Togepi écloront à partir d’œufs de 2 km que vous recevrez en faisant tourner des PokéStops.

Vous pourrez effectuer des Études ponctuelles liées aux Combats de Dresseurs.

Version Or ou version Argent ?

Le Circuit Pokémon GO : Johto proposera différentes versions de l’expérience payante, chacune avec une version exclusive d’un Pokémon. Pour terminer les Défis de collection de l’évènement, vous devrez faire des échanges avec des amis qui ont l’autre version de l’évènement.

Les Pokémon exclusifs à la version seront attirés par l’Encens pendant les heures de l’évènement. De plus, vous aurez plus de chances de rencontrer certains Pokémon chromatiques selon la version que vous choisissez, comme indiqué ci-dessous.

Une fois que vous aurez choisi votre version de l’évènement, vous ne pourrez plus la modifier, ne vous trompez pas ! Vous devrez choisir votre version au plus près de la date de l’évènement, ne vous en inquiétez pas maintenant.

Version Or

Pokémon exclusifs à la version Or : Mimigal, Scorplane, Teddiursa et Démanta seront attirés par l’Encens.

Vous aurez plus de chances de rencontrer ces Pokémon sous leur forme chromatique : Germignon, Héricendre, Kaiminus, Mimigal, Toudoudou, Natu, Granivol, Tournegrin, Feuforêve, Qulbutoké, Scorplane, Caratroc, Teddiursa, Marcacrin, Démanta et Ho-Oh.

Version Argent

Pokémon exclusifs à la version Argent : Coxy, Cadoizo, Airmure et Phanpy seront attirés par l’Encens.

Vous aurez plus de chances de rencontrer ces Pokémon sous leur forme chromatique : Germignon, Héricendre, Kaiminus, Coxy, Mélo, Simularbre, Granivol, Yanma, Pomdepik, Cadoizo, Airmure, Malosse, Phanpy, Écrémeuh, Embrylex et Lugia.

Premier Circuit Pokémon GO à expérimenter dans la vraie vie

Alors que votre voyage Johto touche à sa fin, les Dresseurs de quelques villes sélectionnées pourront continuer leur aventure grâce à petit saut dans le passé bien spécial qui les ramènera à l’évènement de Kanto le dimanche 27 février 2022. Cet évènement facultatif est complètement distinct de l’évènement principal Circuit Pokémon GO : Johto. Vous pouvez choisir de participer à la fois à l’évènement mondial et à l’évènement en personne, soit à l’un ou l’autre. Le choix vous appartient ! Attention, les aventures du Circuit Pokémon GO : Johto ne seront accessibles que le 26 février 2022.

Nous sommes ravis de donner vie à l’excitation qui vous anime autour du Circuit Pokémon GO. Les emplacements mondiaux et les informations sur les billets seront bientôt disponibles.

†Les billets seront en vente dans la boutique du jeu au prix de 11,99 $ (ou l'équivalent dans votre devise locale, plus les taxes et frais applicables). Les billets ne peuvent pas être achetés avec des PokéPièces. Les billets pour cet évènement ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation).