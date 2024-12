TEST Astro A50 Gen 5 : un excellent casque gaming polyvalent compatible avec tout

L'indémodable A50





Astro Gaming est de retour cette année avec un nouveau casque pour gamers, conçu sous la houlette de Logitech. L’Astro A50 Gen 5 est une version améliorée des précédents modèles de la gamme, qui s’adresse aux joueurs polyvalents qui possèdent plusieurs consoles et qui aimeraient en profiter avec un seul et unique casque. Car oui, l’A50 Gen 5 est compatible PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, mais également avec les appareils mobiles grâce au Bluetooth (comme l’A50 X). Un modèle premium avec lequel nous avons passé plusieurs jours, voici notre verdict.

Le casque se fait vite oublier et ne procure aucune gêne, même après plusieurs heures d’utilisation.

À l’ouverture de la boîte, pas de surprise, nous avons bien là un A50, seuls quelques détails différencient le modèle Gen 5 de la Gen 4. Nous retrouvons un casque imposant de 360g, bien rembourré au niveau des oreillettes et du crâne, des écouteurs reliés à l’arceau par des barres réglables et un microphone à faire basculer à l’horizontal. Le revêtement est principalement en plastique noir mat, il ne conserve pas les traces de doigts et les barres de réglages sont en acier pour davantage de solidité.

Sur l’écouteur droit, nous retrouvons les commandes principales, avec le bouton d’activation, le bouton Playsync pour changer de plateforme à la volée, un bouton dédié au Bluetooth et à la navigation entre les pistes et une molette pour ajuster le volume. Bon, trois boutons et une molette, ce n’est pas la mer à boire, mais nous aurions aimé une petite différence de texture pour mieux les repérer au toucher, il est facile de se tromper entre Playsync et le Bluetooth les premières heures. Sur la partie extérieure de l’écouteur, nous retrouvons les touches pour régler le mixage entre le son du jeu et les voix du chat, c’est facile d’utilisation et un petit bip retentit même lorsque nous sommes à 50% ou 100 %.

Concernant le confort, c’est exemplaire. L’A50 Gen 5 est imposant et donc un peu lourd, mais grâce au rembourrage au niveau des crânes et des oreilles, il se fait vite oublier et ne procure aucune gêne, même après plusieurs heures d’utilisation. Astro a opté pour un revêtement en tissu doux au niveau des oreillettes et du crâne, permettant à la tête de respirer et de ne pas générer trop de chaleur, contrairement à du simili-cuir par exemple. Alors oui, c’est un revêtement un peu salissant, mais les oreillettes sont aimantées, il est aisé de les retirer pour les nettoyer de temps en temps. Même si le format se veut ferme, l’isolation des sons extérieurs reste quand même très légère. Enfin, notons que les oreillettes peuvent pivoter à 90° pour laisser le casque posé autour du cou sans gêne.

Notation Verdict 17 20