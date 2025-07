Star Wars Outlaws : Yves Guillemot dévoile les raisons de son échec

Source: Ubisoft via Insider Gaming

Source: Ubisoft via Insider Gaming

Des ventes faibles pour Star Wars Outlaws





Star Wars Outlaws a été un gros échec pour Ubisoft. Sorti en août 2024, le jeu d'action et d'aventure développé par Massive Entertainment se serait vendu à un million d'exemplaires en un mois, ce qui était loin d'être suffisant pour un jeu vidéo aussi ambitieux et utilisant une franchise populaire. Suite à cet échec, Ubisoft avait repoussé le lancement d'Assassin's Creed Shadows afin de peaufiner sa copie, le jeu au Japon a rencontré un bien meilleur succès critique et commercial.

Yves Guillemot explique l'échec de Star Wars Outlaws





Dans une récente réunion organisée avec les investisseurs (via Insider Gaming), le président d'Ubisoft est revenu sur l'échec de Star Wars Outlaws. Yves Guillemot avoue que le jeu n'était pas dans un bon état technique au lancement, mais il pointe du doigt une autre raison à cette sous-performance :

Pour Star Wars Outlaws, nous n'avons pas atteint nos objectifs de vente. Le jeu a souffert de plusieurs problèmes. Tout d'abord, il a souffert d'une sortie à un moment où la marque, celle à laquelle il appartenait, traversait une période difficile. De plus, le jeu comportait encore quelques éléments à peaufiner, qui ont été peaufinés et corrigés dès les premières semaines, mais cela a eu un impact sur les ventes. Nous avons considérablement amélioré le jeu en corrigeant les problèmes et en corrigeant les bugs, et lorsqu'il sortira sur les prochaines consoles, comme la Switch 2, ce sera la nouvelle version du jeu.

Star Wars, une licence en perte de popularité ?





Depuis son rachat par Disney en 2012, la franchise Star Wars est en effet partie dans tous les sens : une postlogie peu inspirée, des films spin-offs, des séries à foison sur Disney+, les spectateurs ne savent plus où donner de la tête pour tout suivre. Juste avant la sortie du jeu, c'est The Acolyte qui était diffusée sur Disney+, une série qui n'a même pas été renouvelée pour une Saison 2.

Cependant, la licence est déjà de nouveau appréciée, la série Andor a totalement séduit les fans et le jeu vidéo Star Wars Battlefront II connaît un énorme regain de popularité ces dernières semaines, battant notamment son record de fréquentation sur Steam le mois dernier. Comme Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws aurait sans doute gagné à être repoussé de quelques mois : les développeurs auraient corrigé les bugs et les fans auraient été plus enclins à acheter un nouveau jeu Star Wars.

Star Wars Outlaws bientôt de retour





Star Wars Outlaws sortira le 4 septembre 2025 sur Nintendo Switch 2, vous pouvez déjà le précommander en Gold Edition à 59,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

Lire aussi : TEST Star Wars Outlaws : pas de nouvel espoir pour Ubisoft