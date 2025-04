Star Wars Outlaws : la version Switch 2 et la chasse au trésor du DLC A Pirate's Fortune datées, le jeu se laisse désormais essayer gratuitement

Fin août 2024 sortait Star Wars Outlaws, une aventure dans la Bordure Extérieure vantée comme le premier jeu de la licence en monde ouvert, qui n'a malheureusement pas su convaincre et a même obligé Ubisoft à changer sa stratégie pour Assassin's Creed Shadows, conduisant à ses reports. Nous pouvons clairement le remercier d'avoir provoqué un électrochoc en haut lieu. Depuis, il a eu droit à diverses mises à jour dans le but d'améliorer l'expérience et à sa première extension payante Wild Card fin novembre, en même temps que sa sortie sur Steam. Nous savions déjà qu'elle ne serait pas la seule et qu'il faudrait patienter jusqu'au printemps 2025 pour découvrir la suivante. Eh bien, nous y sommes. L'éditeur nous avait donné rendez-vous ce vendredi 18 avril pour découvrir ce futur contenu en direct depuis la Star Wars Celebration 2025 qui se tient au Makuhari Messe de Chiba au Japon ces trois prochains jours. Malgré une fuite dans la journée d'hier, c'est donc bien lors des annonces de la première journée qu'a été dévoilée la bande-annonce de A Pirate's Fortune, ainsi que sa date de sortie.

Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune est donc attendu le jeudi 15 mai prochain et mettra comme prévu en scène Hondo Ohnaka, ainsi qu'une quête d'un trésor dans laquelle va s'embarquer Kay Vess. Il faudra toutefois avoir complété l'histoire principale avant de pouvoir y prendre part, ce qui est normal. Les possesseurs des éditions Deluxe et Ultimate vont de leur côté recevoir les packs d'éléments cosmétiques « Naboo Nobility » et « Desert Nomad » à cette même date.

Embarquez aux côtés de Kay et Nix pour une mystérieuse aventure dans laquelle vous explorerez le système Khepi et découvrirez ce que signifie être une vraie leader. Faites équipe avec le légendaire pirate Hondo Ohnaka et partez affronter Stinger Tash et ses Casseurs de Rokana, tandis que vous vous infiltrerez dans le tombeau Khepi pour révéler les secrets et trésors cachés qu'il renferme. En chemin, vous ferez la connaissance de la Ligue commerciale Miyuki, qui vous offrira de nouvelles récompenses pour le Trailblazer en échange de votre aide pour faire passer en contrebande des cargaisons dangereuses à travers la galaxie. Dans le cadre de la mise à jour qui accompagnera A Pirate's Fortune, tous les joueurs et toutes les joueuses recevront des éléments cosmétiques inspirés de Star Wars: Skeleton Crew, dont une tenue pour Nix, un trophée pour le speeder et un accessoire disponible pour le speeder et le Trailblazer ! Vos cadeaux apparaîtront dans la caisse de livraison du Trailblazer après avoir téléchargé et installé la mise à jour.

Par ailleurs, une démo va être lancée ce vendredi afin de donner un avant-goût du jeu en permettant d'explorer Tatooine.

Enfin, actuellement, Star Wars Outlaws est disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store, Steam) et Amazon Luna. Une version Switch 2 est également prévue, comme nous l'avons appris en début de mois, et a donc été datée sur le site de l'éditeur au 4 septembre 2025.

Actuellement, l'édition Gold incluant le Season Pass est vendue 49,99 € sur Amazon et à la Fnac sur la console de Sony.

