Star Wars Outlaws : Ubisoft voulait une suite, mais...

L'échec Star Wars Outlaws





Cela fait près d'un an qu'Ubisoft et Massive Entertainment ont lancé Star Wars Outlaws, un jeu d'action et d'aventure mettant en scène Kay, une hors-la-loi. Un titre qui prend place entre les films L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi et qui devait faire un carton... ce fut l'inverse. Star Wars Outlaws a été un énorme échec pour Ubisoft, Yves Guillemot rappelait il y a quelques jours encore que le jeu n'a « pas atteint nos objectifs de vente », la faute à des soucis techniques et une franchise en perte de popularité.

Un Star Wars Outlaws 2 prévu... mais déjà annulé





Sans surprise, Ubisoft avait de gros projets pour Star Wars Outlaws et comptait créer plusieurs jeux. C'est ce qu'a affirmé Tom Henderson dans un récent podcast d'Insider Gaming. L'insider déclare ainsi :

Ils ont aussi récemment annulé Star Wars Outlaws 2, car c'était prévu et en préparation. À ma connaissance, le jeu n'est pas entré en production. Ce n'était pas gravé dans le marbre.

Ubisoft aurait donc voulu faire un Star Wars Outlaws 2, s'attendant sans doute à un gros succès pour le premier opus. Mais le titre ne s'est écoulé qu'à un petit million d'exemplaires en un mois, ce qui est très faible pour un AAA aussi ambitieux, Ubisoft aurait donc revu ses plans et rapidement annulé cette suite. Dommage pour les quelques joueurs qui ont apprécié le jeu.

Un tas de jeux Star Wars à venir





La franchise Star Wars va évidemment avoir droit à d'autres jeux vidéo, à l'avenir, plusieurs titres ont déjà été annoncés comme Star Wars Zero Company par Bit Reactor, Star Wars Eclipse par Quantic Dream, un troisième Star Wars Jedi par Respawn Entertainment, un jeu d'action-aventure par Skydance New Media (Amy Hennig) ou encore le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, s'il existe toujours.

De son côté, Star Wars Outlaws sera de retour sur Nintendo Switch 2 le 4 septembre 2025 dans une Gold Edition, disponible en précommande à 59,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.