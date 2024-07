Star Wars Outlaws : une excellente nouvelle pour le jeu d'Ubisoft

Ubisoft et Massive Entertainement, déjà derrière The Division et Avatar: Frontiers of Pandora, développent actuellement Star Wars Outlaws, un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert prenant place entre les films L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Un titre évidemment très attendu par tous les fans de l'univers imaginé par George Lucas.

Star Wars Outlaws est passé GOLD !



Nous avons hâte que vous expérimentiez la vie d'une hors-la-loi et que vous exploriez la Bordure Extérieure : RDV le 30 août ! pic.twitter.com/RNWLXSNviD — Ubisoft FR ???????? (@UbisoftFR) July 3, 2024

Cette semaine, les studios annoncent une très bonne nouvelle : Star Wars Outlaws est gold ! Le développement principal est donc terminé, le jeu va pouvoir être envoyé en validation auprès de Sony et Microsoft ou partir au pressage pour les versions physiques. Bien évidemment, les développeurs ne vont pas pouvoir souffler, il faut comme toujours s'attendre à un patch day one pour corriger les derniers soucis mineurs.

De toute façon, Ubisoft nous a déjà prévenu, si Star Wars Outlaws pourra être joué hors ligne, il faudra quand même être connecté à Internet pour installer le jeu lors du premier lancement. la date de sortie de Star Wars Outlaws est fixée au 30 août 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 62,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

