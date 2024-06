Star Wars Outlaws : une dizaine de minutes de gameplay pour pleinement nous plonger dans l'univers de George Lucas

L'année dernière, Ubisoft et Massive Entertainment dévoilaient Star Wars Outlaws, un projet dont nous connaissions l'existence depuis 2021. En plus d'une belle cinématique, nous avions alors eu droit à une dizaine de minutes de gameplay lors de l'Ubisoft Forward de l'époque. Outre les quelques bribes d'informations qui ont ensuite suivi et les diverses rumeurs, il aura fallu attendre le mois d'avril dernier pour découvrir sa date de sortie et ses éditions, en plus d'un trailer centré sur l'intrigue qui nous fera incarner Kay Vess, bien accompagnée par son fidèle Nix. En amont de l'édition 2024 de l'Ubisoft Forward, un teaser a simplement été partagé durant le Summer Game Fest Live, offrant un tour d'horizon expéditif des merveilles qui nous attendent. Pour débuter son show, l'éditeur a fait les choses en grand avec un orchestre sur scène jouant le thème du jeu, de quoi rappeler l'ambiance de l'E3 ! C'est ensuite un long aperçu de gameplay que nous avons pu découvrir :

La vidéo débute avec Kay jouant sur une borne dans une cantina, avant de nous montrer le menu et en particulier les capacités à débloquer en dénichant des Experts à travers la galaxie. Dans le cas présent, c'est donc un Gunslinger qui est la cible de l'héroïne et qui se terre sur Tatooine, territoire du cartel de Jabba le Hutt. C'est donc à bord de son vaisseau le Trailblazer qu'elle va rejoindre la planète depuis l'orbite d'Akiva, mais pas sans nous avoir montré quelques phases de dogfight pour défendre un transporteur de marchandise, tel un Star Wars: Squadrons. Pour passer d'un système à l'autre, cela s'effectuera via l'Hyperdrive bien connu des fans. Notez que depuis l'espace, la descente sera sans transition vers la surface, mais en traversant pas mal de nuages comme de par hasard. Il s'agit sans doute là d'un moyen de jouer sur les échelles et de placer un chargement d'assets.

Les décors vendent tous du rêve et avec un passage en speeder dans le désert, c'est une phase d'infiltration dans un camp pirate qui est présentée, qui passe au préalable par un repérage aux jumelles. Plutôt amusant, Nix sera doté d'une sorte de sens de l'aigle détectant les formes de vie proches en plus de pouvoir attaquer un ennemi au visage pour nous permettre de le mettre KO. Un mini-jeu pour ouvrir les coffres sera disponible et le langage extraterrestre apparaîtra sur les documents avant d'être traduit en anglais ou toute autre langue bien réelle, un soin du détail appréciable. Évidemment, tout ne pouvait pas bien se passer et un gunfight éclate ensuite, l'occasion de voir que même dans une autre galaxie les barils rouges explosent toujours ! Le speeder pourra quant à lui venir à nous telle une monture que nous sifflerions. Un autre tour d'horizon du jeu est enfin présenté en guise de belle conclusion.

Mais ce n'est pas tout, car Julian Gerighty est ensuite monté sur scène pour y effectuer un petit pitch avant de nous laisser avec une nouvelle bande-annonce. Dans celle-ci, nous avons notamment droit à la rencontre entre Kay et Nix. Ce petit compagnon pourra également faire le mort et sauter sur des éléments en hauteur pour les faire tomber sur des ennemis. Le gameplay sera diversifié avec l'utilisation d'un grappin ou des phases bien bourrin à la sulfateuse équipée d'un bouclier. Nous avons aussi un aperçu de choix de dialogues, de divers biomes et donc planètes, et bien plus.

La date de sortie de Star Wars Outlaws est pour rappel fixée au 30 août sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Il faudra toutefois se connecter à Internet pour effectuer l'installation, bien qu'il soit ensuite possible de jouer hors ligne. Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 69,99 €. Des visuels sont à retrouver en page suivante pour en reprendre plein la vue.