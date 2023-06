Star Wars Outlaws : 10 minutes de gameplay en monde ouvert sur Toshara et dans l'espace pour le jeu de Massive Entertainment

Hier soir, le Xbox Games Showcase a dévoilé le nouveau jeu d'Ubisoft et Massive Entertainment, Star Wars Outlaws, qui devrait voir le jour l'année prochaine et sera le premier titre de la licence en monde ouvert. Si sa belle bande-annonce cinématique ne vous avait pas titillé, place désormais à du gameplay qui nous montre plus concrètement à quoi il faut nous attendre, diffusé dans le cadre de l'Ubisoft Forward.

Déjà, sachez que de très nombreux studios d'Ubisoft à travers le monde ont aidé à son développement, ainsi que Lucasfilm Games, comme expliqué par Julian Gerighty. C'est donc durant une dizaine de minutes que nous suivons Kay Vess, l'héroïne hors-la-loi du jeu, alors qu'elle doit s'enfuir après avoir effectué un vol dans un repaire du Syndicat des Pykes. Nous y découvrons les possibilités de gameplay de Nix, son adorable compagnon Merqaal capable de distraire, attaquer, aider à résoudre des puzzles et même ramasser des armes. Il est décrit comme ayant une relation symbiotique avec nos commandes de jeu et devrait donc nous être bien utile tout au long de l'aventure, en plus d'être un membre de la famille pour Kay. Cette dernière et ses actions ont été réalisées en motion capture par Humberly González, qui donne déjà rendez-vous à ses fans durant la San Diego Comic-Con.

Notre personnage sera capable de mettre au tapis ses ennemis en approchant discrètement par derrière si nous souhaitons jouer furtivement, mais si la situation se corse, son blaster se révèlera très utile, pouvant être amélioré grâce à divers modules, de même que ses quelques compétences au combat au corps à corps. Dans cette galaxie où l'Empire règne en maître, la réputation auprès des syndicats du crime sera importante et être découvert comme dans la présentation en fera perdre. Nos décisions façonneront l'expérience de jeu, avec des dialogues à choix multiples dont aucune réponse ne sera mauvaise, mais dont il faudra bien peser le pour et le contre.

La vie dans la Bordure extérieure sera riche en opportunités pour une crapule ambitieuse comme Kay, qui devra accroître son influence et s'enrichir à coups de Crédits, tout en faisant attention à ne pas devenir recherchée par l'Empire, qui enverra à ses trousses des forces de plus en plus importantes à mesure qu'elle commettra des crimes, tel un GTA. En plus de la lune qu'est Toshara conçue dans les moindres détails et explorable en speeder à l'utilité sera multiple, notre vaisseau le Trailblazer pourra nous conduire dans l'espace, potentiellement lucratif, propice aux découvertes, à l'exploration et réservant des surprises. Des affrontements de type dogfight pourront y survenir, de quoi plaire aux pilotes en herbes, et nous serons par ailleurs accompagnés dans nos voyages par le droid ND-5. En enclenchant l'hyperdrive, nous pourrons accéder à d'autres astres, la capitale Mirogana étant pour le moment le seul autre lieu connu avec l'orbite d'Akiva, une ville où les Stormtroopers patrouilleront les rues. Chaque planète disposera d'un profil bien distinct et de situations uniques.

Star Wars Outlaws sortira en 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. En attendant, Star Wars Jedi: Survivor est lui disponible et peut être acheté sur Amazon. Vous pouvez également découvrir quelques visuels inédits en page suivante.