Ubisoft officialise le retour d'une grosse franchise !

Tout récemment, Yves Guillemot a tenu une réunion avec les investisseurs pour évoquer l'avenir du studio qu'il dirige, Ubisoft. Le président a notamment évoqué l'échec de Star Wars Outlaws, mais comme le rapporte Stephen Totilo, d'autres sujets ont été abordés, comme la chute de l'action en Bourse, le budget alloué à Assassin's Creed Shadows, la pétition Stop Killing Games ou encore... un jeu non annoncé.

Le patron d'Ubisoft officialise le prochain Ghost Recon





Eh oui, sans pression, Yves Guillemot a dévoilé qu'un nouveau jeu de la franchise Ghost Recon est en développement, avec « une sortie prochainement ». Pour rappel, le dernier opus en date est Ghost Recon Breakpoint, développé par Ubisoft Paris et sorti en 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. La franchise a failli faire son retour avec Ghost Recon Frontline, un FPS free-to-play conçu par Ubisoft Bucarest et finalement annulé.

Un Ghost Recon déjà connu des insiders





L'information n'est pas très surprenante. Au début du mois, Tom Henderson d'Insider Gaming évoquait de nouveau le projet Ovr, nom de code du prochain Ghost Recon. Un titre qui marquerait le retour de la vue FPS, avec une ambiance de simulation militaire à la Call of Duty: Modern Warfare et Ready or Not. Un titre qui pourrait sortir l'année prochaine, après une officialisation lors de l'Ubisoft Forward pendant l'été 2026.

Pour l'instant, le développeur de ce nouveau Ghost Recon reste inconnu. Ubisoft Paris a conçu ces dernières années les Just Dance, Ghost Recon Breakpoint reste son dernier gros jeu. De son côté, le premier développeur de la franchise, Red Storm Entertainment, a subi des licenciements tout récemment.