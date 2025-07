Ghost Recon : des infos en fuite pour le retour de la franchise, à quand la sortie ?

Ghost Recon, une vieille licence en pause





Très appréciée des amateurs de jeux de tir tactiques, la franchise Tom Clancy's Ghost Recon a vu le jour en 2001, elle fêtera donc ses 25 ans l'année prochaine. De nombreux titres ont vu le jour, jusqu'à opter pour une formule en monde ouvert avec Ghost Recon Wildlands en 2017 et Ghost Recon Breakpoint en 2019. Ubisoft a pendant un temps développé Ghost Recon Frontline, un FPS free-to-play avec des mécaniques de Battle Royale, finalement annulé en 2022. Cela fait donc six ans que la franchise est à l'arrêt, les fans commencent à s'impatienter.

Quand sortira le prochain Ghost Recon ?





Si Ubisoft n'a rien annoncé pour le moment, il se passe visiblement des choses en interne. Comme le rapporte Tom Henderson d'Insider Gaming, le développeur serait sur le point de lancer une version alpha en interne. Répondant au nom de code Ovr, le prochain Ghost Recon sortirait en 2026. Selon les informations d'IG, l'alpha débuterait en fin d'année et durerait douze mois, jusqu'à la sortie du jeu final. Nous pourrions ainsi mettre les mains sur le prochain Ghost Recon en fin d'année 2026, sans doute sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, voire sur Switch 2.

Un Ghost Recon à l'ancienne, inspiré de Call of Duty: Modern Warfare ?





Mieux encore, Tom Henderson aurait reçu des images du jeu. Il évoque ainsi un Ghost Recon avec « une approche de simulation plus militaire (mil-sim) » avec une caméra à la première personne. Pour rappel, les premiers jeux de la franchise étaient déjà en vue FPS, nous devrions ainsi avoir un retour aux sources et une ambiance « similaire à la série Modern Warfare » ou « au jeu de tir tactique Ready or Not ». Enfin, le jeu prendrait place pendant la guerre de Naiman, un conflit fictif.

Quand sera présenté le prochain Ghost Recon ?





Toujours selon les sources d'Insider Gaming, il faudrait patienter encore de longs mois avant l'officialisation de cet opus. Tom Henderson évoque « un événement Ubisoft Forward massif » en juin 2026 pour dévoiler ses prochains jeux, dont ce Ghost Recon. En attendant d'en savoir davantage de manière un peu plus officielle, vous pouvez retrouver Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint - Gold Edition à partir de 18,90 € sur Amazon, Cdiscount, Leclerc, Fnac et Gamesplanet.