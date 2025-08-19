Ghost of Yōtei continue de nous en mettre plein la vue, un gros DLC qui va ravir les joueurs déjà annoncé

Ghost of Yōtei à l'ONL 2025





Nous comptons désormais les semaines avant l'arrivée sur PS5 de Ghost of Yōtei, la prochaine exclusivité des PlayStation Studios signée Sucker Punch Productions. Si le State of Play diffusé en juillet ne vous a pas suffi, une nouvelle bande-annonce vient d'être diffusée au cours de la gamescom Opening Night Live, comme promis. La vidéo n'apporte de prime abord pas grand-chose d'inédit si ce n'est quelques scènes en lien avec les Six de Yōtei qui sont au cœur de l'intrigue, de l'exploration en pleine nature qui donne déjà envie de passer de longues heures à chevaucher en plein vent et évidemment des phases de combat riche en action à l'aide de l'arsenal bien varié de la protagoniste Atsu. Mais ce n'est pas ça qui a retenu notre attention au final.

Ghost of Yōtei entrera lui aussi dans la légende !





La vidéo s'est achevée sur un torī avec l'écran se teintant de rouge avant que n'apparaisse une superbe illustration servant à introduire Ghost of Yōtei Legends. Eh oui, les développeurs vont remettre le couvert pour proposer du multijoueur comme avec Ghost of Tsushima Legends et là encore, ce sera entièrement gratuit pour les possesseurs du jeu !

Au programme, comme l'indique le PlayStation Blog, nous pourrons prendre part à des missions scénarisées à deux joueurs ou à des matchs de survie à quatre. Il y aura tout autant de classes de personnages et l'objectif sera d'éliminer des versions démoniaques et gigantesques des Six de Yōtei, entre autres ennemis inédits. À ce sujet, trois concept arts de ces derniers ont été partagés et ils sont à tomber.

Ghost of Yōtei Legends est prévu pour 2026, ce qui laissera assurément le temps d'explorer Ezo dans ses moindres recoins.

Si vous souhaitez précommander Ghost of Yōtei, qui est attendu le 2 octobre, n'hésitez pas à consulter notre guide d'achat.

