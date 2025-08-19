Actualité PS5
Accueil PS5 Actualités
Ghost of Yotei vignette 19 08 2025

Ghost of Yōtei continue de nous en mettre plein la vue, un gros DLC qui va ravir les joueurs déjà annoncé

par
Source: PlayStation Blog

Si la quête de vengeance d'Atsu ne vous suffit pas, les développeurs ont d'ores et déjà dévoilé un contenu qui viendra prolonger le plaisir.

Ghost of Yōtei à l'ONL 2025

Nous comptons désormais les semaines avant l'arrivée sur PS5 de Ghost of Yōtei, la prochaine exclusivité des PlayStation Studios signée Sucker Punch Productions. Si le State of Play diffusé en juillet ne vous a pas suffi, une nouvelle bande-annonce vient d'être diffusée au cours de la gamescom Opening Night Live, comme promis. La vidéo n'apporte de prime abord pas grand-chose d'inédit si ce n'est quelques scènes en lien avec les Six de Yōtei qui sont au cœur de l'intrigue, de l'exploration en pleine nature qui donne déjà envie de passer de longues heures à chevaucher en plein vent et évidemment des phases de combat riche en action à l'aide de l'arsenal bien varié de la protagoniste Atsu. Mais ce n'est pas ça qui a retenu notre attention au final.

Ghost of Yōtei entrera lui aussi dans la légende !

La vidéo s'est achevée sur un torī avec l'écran se teintant de rouge avant que n'apparaisse une superbe illustration servant à introduire Ghost of Yōtei Legends. Eh oui, les développeurs vont remettre le couvert pour proposer du multijoueur comme avec Ghost of Tsushima Legends et là encore, ce sera entièrement gratuit pour les possesseurs du jeu

Au programme, comme l'indique le PlayStation Blog, nous pourrons prendre part à des missions scénarisées à deux joueurs ou à des matchs de survie à quatre. Il y aura tout autant de classes de personnages et l'objectif sera d'éliminer des versions démoniaques et gigantesques des Six de Yōtei, entre autres ennemis inédits. À ce sujet, trois concept arts de ces derniers ont été partagés et ils sont à tomber.

Ghost of Yotei Legends 02 19 08 2025 Ghost of Yotei Legends 03 19 08 2025 Ghost of Yotei Legends 04 19 08 2025Ghost of Yotei Legends 01 19 08 2025

Ghost of Yōtei Legends est prévu pour 2026, ce qui laissera assurément le temps d'explorer Ezo dans ses moindres recoins.

Si vous souhaitez précommander Ghost of Yōtei, qui est attendu le 2 octobre, n'hésitez pas à consulter notre guide d'achat.

Lire aussi : Ghost of Yōtei aura droit à de multiples consoles PS5 et accessoires collector, mais Sony ne va pas faire que des heureux

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre : Twitter GamergenInstagram Gamergen
Commenter
Mots-clés
Ghost of Yōtei PlayStation Studios Sony Interactive Entertainment Sucker Punch Productions Vidéo Bande-annonce Trailer ONL 2025 Ghost of Yōtei Legends DLC multijoueur gratuit

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires