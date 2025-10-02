Ghost of Yōtei se lance avec un best-of des notes de la presse

C'est aujourd'hui que sort officiellement Ghost of Yōtei, la nouvelle exclusivité PlayStation 5 développée par Sucker Punch et qui fait suite, quelques centaines d'années plus tard, à Ghost of Tsushima. Le jeu est évidemment passé entre les mains de la presse spécialisée française, Sony a regroupé quelques avis très positifs dans une courte bande-annonce :

Les tests de la presse française





Avec sa moyenne de 87/100 sur Metacritic, il est clair que Ghost of Yōtei a totalement séduit les testeurs et testeuses. C'est « un excellent jeu d'action-aventure » pour JeuxVideo.com, « une suite qui parvient à sublimer l'expérience originale » selon JeuxActu et JeuxVideoMagazine trouve que « Ghost of Yōtei est somptueux ». De notre côté, nous avons également adoré le jeu :

Ghost of Yōtei nous laisse cette impression rare d’avoir joué à quelque chose de grand, de nécessaire, d’indispensable. Une production qui ne se contente pas de raconter une histoire, mais qui grave son nom dans nos mémoires, comme une cicatrice belle et indélébile. TEST Ghost of Yōtei : l’héritier flamboyant de Ghost of Tsushima ?

Les notes de la presse anglophone





Sony a également monté une bande-annonce un poil différente, plus longue et exhibant cette fois les notes et avis de la presse spécialisée anglophone, qui a elle aussi adoré le jeu. Une vidéo à découvrir juste ici :

Ghost of Yōtei est disponible exclusivement sur PS5, vous pouvez l'acheter à 60,90 € chez Leclerc.