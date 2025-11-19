Ghost of Yōtei va faire le plein de nouveautés avec sa prochaine mise à jour

Ghost of Yōtei aura aussi sa Nouvelle Partie +





Depuis quelques années maintenant, notamment du côté des jeux PlayStation Studios, certains développeurs ont pris la mauvaise habitude de ne pas proposer de mode New Game+ au lancement pour le rajouter quelques mois plus tard et ainsi faire revenir les joueurs, si tant est que l'envie soit présente, surtout pour de vastes mondes ouverts. Sucker Punch Productions avait ainsi mis trois mois avant de le proposer dans Ghost of Tsushima en parallèle de la sortie du multijoueur Legends en octobre 2020. Si Ghost of Yōtei Legends n'est pas attendu avant 2026, comme nous l'avions appris cet été, il ne faudra heureusement pas attendre l'année prochaine pour prolonger le plaisir avec Atsu, comme nous l'apprend une bande-annonce diffusée ce mercredi.

Le détail des nouveautés de la mise à jour 1.1





Même pas deux mois après sa sortie, Ghost of Yōtei va donc bénéficier d'une grosse mise à jour gratuite la semaine prochaine, le lundi 24 novembre, qui ajoutera donc notamment ce mode Nouvelle Partie +. Le PlayStation Blog donne quelques détails supplémentaires à son sujet par rapport à la vidéo.

Au programme, la possibilité de refaire la campagne du début tout en conservant l'équipement obtenu (armures, armes, capacités) lors de la précédente partie, qu'il faudra avoir terminé pour le débloquer. Si vous pensez que cela rendra l'aventure plus facile, de nouveaux modes de difficulté plus élevés seront là pour corser les affrontements. Un marchant nommé Masujiro fera également son apparition, vendant une trentaine d'éléments cosmétiques additionnels (ensembles d'armure, teintures d'armes, etc.) et une dizaine de charmes contre des Fleurs fantômes. Un cinquième niveau d'amélioration de l'équipement sera également débloqué. Et malheureusement pour les complétionnistes, deux Trophées supplémentaires liés à ce NG+ seront ajoutés.

Ce patch permettra aussi de rejouer aux défis en post-game avec en prime un affichage des statistiques, tandis que des options d'accessibilité comme la réattribution des touches directionnelles amélioreront l'expérience pour tous. Enfin, plus anecdoctique, le mode Photo va bénéficier de fonctionnalités supplémentaires (vitesse d'obturation, grille de composition, filtres inédits).

