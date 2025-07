Ghost of Yōtei va nous présenter son gameplay cette semaine dans un nouveau State of Play

L'une des rares exclusivités de SIE pour 2025





Maintenant que Death Stranding 2: On the Beach est disponible et que Marathon a été repoussé, il ne reste plus à Sony Interactive Entertainment que deux principales exclusivités attendues cette année, Lost Soul Aside fin août et Ghost of Yōtei début octobre. C'est évidemment ce dernier qui nous intéresse à présent. Officialisé en septembre 2024, ce nouveau jeu de Sucker Punch Productions s'est depuis fait assez discret. En effet, sa seule autre bande-annonce à proprement parler remonte à avril et était dédiée à son scénario, introduisant la quête de vengeance de l'héroïne Atsu, ainsi que sa date de sortie. Fort heureusement, nous allons très bientôt en voir plus.

La suite spirituelle de Ghost of Tsushima va présenter son gameplay





Comme promis le mois dernier, un State of Play va donc être diffusé et nous savons enfin à quelle date. C'est donc ce jeudi 10 juillet à 23h00 qu'il faudra être devant son écran pour découvrir 20 minutes de gameplay qui seront introduites par les directeurs créatifs Jason Connell et Nate Fox. Au programme, un tour d'horizon des armes d'Atsu, la manière de personnaliser notre aventure, l'introduction de modes spéciaux inédits et bien plus. Il sera possible de suivre le tout sur YouTube et Twitch, uniquement en anglais pour ne pas changer. Nous ajouterons le flux vidéo à cet article lorsqu'il sera disponible.

Notez que c'est ce même jour qu'ASTRO BOT aura droit à des niveaux supplémentaires, dont un permettant de délivrer un Bot ayant l'apparence d'Atsu.

Pour rappel, Ghost of Yōtei est attendu le 2 octobre 2025 en exclusivité sur PS5.

