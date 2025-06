Death Stranding 2: On the Beach, une ultime bande-annonce pour nous retourner le cerveau et introduire les nombreux compositeurs du jeu

La tournée mondiale se poursuit





Nous sommes le 26 juin et c'est donc aujourd'hui que sort Death Stranding 2: On the Beach sur PS5 dans le monde entier. La promotion du nouveau de Hideo Kojima et son équipe a été particulièrement active ces dernières semaines, avec notamment la diffusion d'une vidéo introduisant le gameplay auprès du grand public et une cinématique assez spectaculaire mettant en scène Tomorrow (Elle Fanning), plus pensée pour les joueurs déjà convaincus. Avec tout ça, ce qui avait déjà été montré et la présentation ayant inauguré le Death Stranding World Strand Tour 2 à Los Angeles, nous aurions clairement pu nous passer d'en voir davantage, mais le créateur japonais nous a concocté une ultime bande-annonce qui a justement été diffusée dans le cadre de cette tournée, durant un live uniquement en japonais. Comme ses précédentes vidéos, nous sommes presque plus proches d'un court-métrage, qui dure cette fois six bonnes minutes. Y a-t-il des risques à la regarder ? Eh bien, il y a des éléments qui peuvent clairement être considérés comme de (gros) spoilers, certains du début de l'aventure, quand d'autres pourraient être à la fin que nous ne le saurions pas sans y avoir joué. Pour le reste, cela donne un bon aperçu du contenu, encourageant fortement à découvrir ce voyage manette en mains.

Une ultime bande-annonce spectaculaire





C'est donc chez Sam que prend place toute la première partie du montage, mettant en évidence sa relation parentale avec Lou. Sauf que cette scène du quotidien laisse bien vite place à des évènements plus tragiques, dont la mort du BB... La mise en scène entourant les membres de Bridges qui disparaissent alors que de nouveaux visages sont introduits, dont l'équipage du DHV Magellan servant de base d'opérations à Drawbridge, est également bien trouvée.

Côté gameplay, outre la personnalisation de l'un des multiples véhicules, l'arsenal varié de Sam et les infrastructures permettant d'effectuer plus aisément nos livraisons, nous découvrons une zone d'entraînement permettant par exemple de combattre certains ennemis rencontrés. Le Porteur aura fort à faire entre les BT, soldats humains et créatures robotiques, sans même parler des catastrophes naturelles des principaux antagonistes que sont Snake Neil et Higgs. Quelques caméos sont aussi de la fête.

Une OST cinq étoiles





Cette vidéo est aussi l'occasion de mettre en avant la bande-son de DS2. Ainsi, son introduction et sa conclusion utilisent Raindrops Keep Fallin' on My Head de B. J. Thomas, tandis que le cœur du contenu est bien plus angoissant avec Tmrrw de Woodkid. Et justement, en plus du compositeur français, les autres participants sur le projet ont enfin été dévoilés. Sans surprise, il y a du beau monde !

Woodkid

Ludvig Forssell

Low Roar

Silent Poets

Chvrches

Magnolian

Grimm Grimm

Caroline Polachek

Hania Rani

B. J. Thomas

Gen Hoshino

Daichi Miura

Usada Pekora

La presse l'a apprécié





Dans l'ensemble, la presse n'a pas tari d'éloges au sujet de cette nouvelle création de Kojima Productions, aussi bien les rédactions anglophones que françaises, lui permettant d'afficher actuellement un score de 90 sur Metacritic.

Si vous n'avez pas encore craqué pour cette suite, n'hésitez pas à consulter notre guide d'achat pour vous le procurer au meilleur prix.

