Death Stranding 2: On the Beach obtient une note quasi parfaite dans Famitsu

Une note de 39/40 pour Death Stranding 2: On the Beach dans la presse japonaise





Death Stranding 2: On the Beach est disponible depuis quelques jours dans les rayons et marque les esprits. Après la presse française et anglaise, c’est autour des journalistes japonais de prendre la parole. Ne tournons pas autour du pot, le titre frappe fort avec une note de 39/40 attribuée par le prestigieux magazine de l’Est. Pour rappel, ce score résulte de la moyenne de quatre journalistes qui évaluent chacun le jeu sur 10. Verdict ? Trois 10/10 et un 9/10, une performance exceptionnelle, qui le place dans le haut du panier des productions les mieux notés au Japon ces dernières années.

Un récit fort, un gameplay peaufiné et une direction artistique de haute volée





Selon Famitsu, cette suite sublime la formule du premier opus. Le récit, toujours porté par la plume énigmatique d’Hideo Kojima, s’impose comme profond, poignant, et surtout audacieux. Le jeu n’a pas peur de poser les grandes questions, sur la solitude, la reconstruction et la connexion humaine. Côté graphismes, c’est un festival visuel : environnements variés, jeux de lumière maîtrisés, animations bluffantes, et une direction artistique qui continue de cultiver l’étrange et le sublime.

Le gameplay aussi a gagné en consistance : plus fluide, plus intuitif, il gomme les aspérités du premier jeu tout en conservant sa singularité. Le joueur bénéficie de nouvelles options de déplacement, d’interactions enrichies, et d’un level design mieux pensé, qui pousse à l’exploration.

Pour rappel, Death Stranding 2: On the Beach est disponible depuis le 26 juin 2025.

