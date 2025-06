Death Stranding 2: On The Beach, un étonnant studio a aidé Kojima sur le jeu

Death Stranding 2: On The Beach, une œuvre collective





Bien qu'il joue dans la cour des grands, Death Stranding 2: On The Beach n'est que le deuxième jeu de Kojima Productions depuis que le concepteur japonais a quitté Konami. Comme le premier volet, cette suite a été éditée par Sony Interactive Entertainment et utilise le Decima Engine de Guerrilla Games, mais cela n'a pas empêché Kojima Productions de faire appel à un studio pour le moins étonnant afin de l'épauler.

Kojima Productions aidé par... Nintendo





Comme l'a remarqué VGC, Nintendo Pictures est crédité dans le générique de fin de Death Stranding 2: On The Beach. Le studio japonais a aidé le développeur pour la motion capture, qui consiste à enregistrer les mouvements d'acteurs et actrices afin de les retranscrire dans un jeu vidéo et ainsi proposer des animations réalistes et crédibles. Un travail supervisé par Takuma Kaneko sur ce jeu.

Un studio spécialiste de la motion capture





Nintendo Pictures est un spécialiste de la motion capture. Dynamo Pictures était à l'origine une division de Visual Science Laboratory, qui se consacrait à l'infographie et aux recherches sur la réalité virtuelle, puis le studio a commencé à œuvrer dans son coin en 2004, avant d'être un studio à part entière en 2011. Rachetée par Nintendo en 2022 et renommée dans la foulée, l'entreprise a réalisé un paquet d'animations virtuelles, mais également quelques projets en live action, que ce soit pour des jeux vidéo, des publicités ou des films et séries.

D'ailleurs, Dynamo Pictures était déjà crédité au générique du premier Death Stranding, avant le rachat par Nintendo. Difficile de savoir si Dynamo Pictures a réalisé ce travail sur cette suite avant le rachat ou si un contrat avec Kojima Productions était signé avant l'acquisition par Nintendo. Comme le souligne VGC, le site officiel de Nintendo Pictures sépare bien ses créations avec les licences Nintendo du reste des services pour d'autres clients, la firme pourrait être également libre de travailler avec qui elle veut. Pour le compte de Nintendo, l'entreprise a œuvré ces dernières années sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4 ou encore Super Mario Bros. Wonder.

Un jeu avec un casting royal





Pour rappel, Death Stranding 2: On the Beach met en scène de nombreux acteurs et actrices, mais également des musiciens ou encore des réalisateurs. Au casting des personnages principaux, nous retrouvons ainsi Norman Reedus, Léa Seydoux, Troy Baker, Elle Fanning, Shioli Kutsuna, Debra Wilson, Alastair Duncan, Alissa Jung, Fatih Akin, Nicolas Winding Refn, George Miller, Luca Marinelli, ou encore Guillermo del Toro.

Ou acheter Death Stranding 2 ?





