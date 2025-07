Dragon Ball Z: Kakarot, une longue vidéo de gameplay du DLC Daima dévoilée

Dragon Ball Daima débarque dans Dragon Ball Z: Kakarot avec une aventure inédite





Après avoir exploré tous les grands arcs de l’univers Dragon Ball Z, Dragon Ball Z: Kakarot continue de surprendre avec un tout nouveau DLC basé sur Dragon Ball Daima, la fameuse série animée signée Toei Animation. Exit les souvenirs des anciens combats : cette fois, Gokû et ses amis sont rajeunis, dans un univers redessiné où magie, créatures étranges et nostalgie se rencontrent. Bienvenue dans l'Aventure dans le Domaine des Démons.

Une bande-annonce de gameplay riche en nouveautés





Bandai Namco a dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay, et il y a de quoi piquer notre curiosité. Nous y découvrons un Gokû version mini, toujours aussi énergique, explorant un monde haut en couleurs, presque féerique. Les combats conservent leur nervosité, mais semblent introduire quelques mécaniques inédites comme l’usage de sorts et d’objets spéciaux.

Contenu de cette première partie et ambiance revisitée





Cette Partie 1 du DLC l'Aventure dans le Domaine des Démons, de Dragon Ball Daima, nous plonge dans le tout début de cette nouvelle histoire. Gokû devra percer le mystère de sa transformation en enfant, explorer une carte inédite, et affronter des forces magiques qui dépassent le cadre habituel des Saiyan et des cyborgs. Visuellement, Dragon Ball Z: Kakarot adopte une direction artistique un peu plus douce, presque pastel, qui colle parfaitement à cette ambiance de "nouveau départ". L’ensemble évoque une fusion entre Dragon Ball et Dragon Quest, pour notre plus grand plaisir.





Date de sortie du DLC Dragon Ball Daima sur Dragon Ball Z: Kakarot





Pour rappel, la Partie 1 du DLC l'Aventure dans le Domaine des Démons de Dragon Ball Daima sortira le 17 juillet 2025, sur PlayStation, Xbox, Switch et PC.

Vous pouvez acheter Dragon Ball Z: Kakarot à 24,45 € sur :