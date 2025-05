Dragon Ball Z: Kakarot, la 1re partie de l'Aventure dans le Domaine des Démons inspirée par DAIMA enfin datée

La diffusion de l'anime Dragon Ball DAIMA a beau être terminée depuis fin février, nous allons en retrouver les personnages et l'univers dans bien des produits dérivés pendant un bon moment. DRAGON BALL: Sparking! ZERO a ainsi eu droit à un premier Character Pack ajoutant quelques personnages jouables supplémentaires et nous savons que Dimps nous prépare aussi un pack dédié à la série pour Dragon Ball Xenoverse 2. Quant à Dragon Ball Z: Kakarot, c'est un DLC en deux parties qui va nous permettre de revivre l'histoire de Gokû et ses camarades, tout simplement nommé l'Aventure dans le Domaine des Démons. Nous avions eu droit à de nombreux détails plus tôt cette année, dont une période pour la première moitié de ce contenu, à savoir l'été 2025. Eh bien, les choses se sont précisées ces derniers jours.

Ainsi, l'Aventure dans le Domaine des Démons - Partie 1 est attendue le jeudi 17 juillet sur PS 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Switch. La suite n'arrivera pour rappel qu'en janvier et fin mars 2026, il ne faudra donc pas être pressé pour la découvrir. Outre un récapitulatif de DBZ, la bande-annonce du moment nous montre donc Gokû (Mini) en Super Saiyajin faisant face à Glorio, la bande se retrouvant nez à nez avec le Minotaure, mais aussi des phases plus libres dans les nouvelles zones reproduisant ce monde démoniaque peuplé de créatures peu commodes, ainsi qu'un affrontement contre un membre de la Gendarmerie de Gomah et des scènes où tout le monde se régale.

Vous noterez qu'une DAIMA Edition physique va voir le jour sur PS5 et Switch avec le jeu de base et cette nouvelle aventure, soit une manière d'attirer ceux ayant apprécié la série, sans toutefois réunir l'ensemble des DLC parus.

Sur PC, vous pouvez précommander le pack regroupant les deux parties de l'Aventure dans le Domaine des Démons au prix de 31,49 € via Gamesplanet.