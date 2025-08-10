NETFLIX : One Piece, cap sur Grand Line dans une première bande-annonce de la saison 2, la suite déjà teasée

L'aventure du Chapeau de Paille a 28 ans, ça se fête !





Bien que l'anniversaire de la première publication du manga One Piece tombe le 22 juillet, c'est ce week-end seulement du 10 août qui a cette année été choisi pour célébrer la licence dans son ensemble. Comme il y a deux ans, ce One Piece Day est donc l'occasion pour que les divers acteurs gravitant autour d'elle effectuent leurs annonces, dont Netflix avec la série live-action. Après la révélation de Chopper lors de TUDUM en juin dernier, la promotion a tourné autour des sets LEGO qui découleront de cette adaptation via le casting principal et même Eiichirō Oda s'est prêté au jeu. Fort heureusement, c'est cette fois un premier aperçu des futurs épisodes de la saison 2 qui est dévoilé et devrait séduire une bonne partie de la communauté.

Bande-annonce VF

Le Vogue Merry débarque sur Grand Line !





La vidéo commence avec un plan montrant l'arrivée devant Red Line de l'équipage, l'entrée de Reverse Mountain étant visible au loin. Mais avant d'en arriver là, Luffy (Iñaki Godoy) et ses camarades feront escale à Loguetown que nous apercevons rapidement, avec par la suite une place bondée de tentes de cirque puis le fameux échafaud où a été exécuté Gol D. Roger. Les libertés créatives seront donc encore de mise.

Nous découvrons également Whiskey Peak avec ses cactus gigantesques, ses rues faisant penser au Far West où nous décelons la silhouette d'Igaram (Yonda Thomas) et un affrontement dans un bar avec Zoro (Mackenyu) possédant désormais le Yubashiri et le Sandai Kitetsu. Little Garden est teasé avec une apparition du géant Brogy (Brendan Murray) devant Nami (Emily Rudd) et Usopp (Jacob Romero), puis avec des passages dans la jungle. La maison dans laquelle Sanji (Taz Skylar) rentre doit d'ailleurs être celle créée en cire par Mr. 3 (David Dastmalchian).

Plus intrigant, la scène avec Miss All-Sunday (Lera Abova) ouvrant une porte à l'aide de ses pouvoirs semble prendre place dans une base de la Marine à en croire notamment les bustes de Sengoku et Kong, alors qu'elle porte une tenue assez semblable à celle de l'arc Alabasta. Là encore, tout laisse penser qu'il s'agira d'un passage imaginé pour l'occasion. Et en parlant de cette force militaire, le colonel Smoker (Callum Kerr) ainsi que sa Billower Bike font également leur entrée. Toujours du côté de Baroque Works, Miss Wednesday (Charithra Chandran) fait aussi ses débuts avec une scène d'action où elle attaque à l'aide de ses Kujakkī Slashers.

En guise de conclusion, c'est Laboon la gueule grande ouverte qui accueille l'équipage sur cette Route de tous les périls.

Bande-annonce VO

La suite du live-action déjà en préparation





Toujours pas de date de sortie précise, mais cette saison 2 de One Piece est prévue pour 2026 sur le SVoD, il va donc falloir patienter encore quelques mois à minima. Ce qui est sûr, c'est que la longue attente depuis la fin août 2023 ne devrait pas se reproduire, puisque le tournage de la saison 3 est au passage annoncé pour bientôt, sans doute en fin d'année puisque la période y est propice en Afrique du Sud, à Cape Town Film Studios.

Les 110 tomes du manga sont quant à eux en vente à la Fnac au prix unitaire de 7,20 €.