NETFLIX : One Piece, un message d'Oda et de nouveaux personnages pour le casting de la saison 2, dont Vivi !

Après avoir connu un vif succès il y a désormais près d'un an, l'adaptation live-action de One Piece a été renouvelée pour une saison 2, qui ne devrait clairement pas être la dernière puisque les producteurs de chez Tomorrow Studios ont évidemment déjà les grandes lignes pour la suite. Avec 1 124 chapitres à son actif, le manga ne manque en effet pas de contenu à porter à l'écran, du moins si Netflix ne stoppe pas la machine en cours de route. Fin juin, début juillet, nous avions découvert une partie du casting inédit de cette deuxième saison, avec des personnages allant jusqu'à l'arc de Drum. Rien de surprenant puisqu'Oda avait dessiné Chopper lors de l'officialisation. Le tournage a depuis débuté en Afrique du Sud et, la semaine dernière, plusieurs éléments ont été révélés sur les réseaux, avec notamment un message du mangaka, qui a été traduit en français.

Sans surprise, il confirme que la saison 2 de One Piece en live-action ira de Loguetown à Drum. Avec seulement huit épisodes, il ne fallait évidemment pas s'attendre à ce qu'Alabasta soit couvert. Au désarroi ou non des lecteurs devant ses pauses toujours plus nombreuses, Oda semble encore une fois fortement impliqué dans le projet et l'équipe à son écoute. Il nous titille également en se demandant de quelle manière va être intégré Chopper à l'écran (CGI ou acteur ?) et évoque Miss All Sunday aka Robin, ainsi que Vivi. Pour cette dernière, nous avons eu la réponse !

En effet, côté casting, l'arc Drum aura bien droit à sa Dr. Kureha interprétée par Katey Sagal (Turanga Leela dans Futurama) et son Dr. Hiriluk, ou plutôt Hiluluk pour respecter la traduction française. Fait amusant, il sera joué par Mark Harelik (Preacher), dont le nom est pour le moins très proche à quelques lettres près.

Pour les personnages venant d'Alabasta et qui seront d'ores et déjà intégrés à l'intrigue, nous avons d'abord eu Nefertari Cobra, campé par Sendhil Ramamurthy, notamment connu pour avoir été Mohinder Suresh dans Heroes dans les années 2000. Puisqu'il est d'origine indienne de par ses parents, ce n'est pas si surprenant que l'actrice jouant sa fille à l'écran le soit aussi. Ainsi, Vivi, ou l'agent Miss Wednesday de Baroque Works pour le moment, sera incarnée par Charithra Chandran (Bridgerton). Pour le coup, les réactions concernant la décision de ne pas avoir pris d'acteurs venant de la région MENA ne se sont pas faites attendre, de même pour le fait que Vivi est assez pale aussi bien sur les illustrations colorées du manga que dans l'anime. Si Alabasta est principalement inspiré par l'Égypte, un ouvrage datant de 2021 intitulé Rurubu One Piece (« るるぶ ONE PIECE ») indiquait qu'Alubarna avait pour inspiration le Fort de Mehrangarh de Jodhpur. De là à ce que de très légers détails influencent autant le choix du casting... Espérons juste que la chevelure bleue de Vivi soit plus réussie que celle de Nojiko.

Dearest pirates, Charithra Chandran is joining the crew of ONE PIECE as Miss Wednesday!! pic.twitter.com/j945bvK8XX — Netflix (@netflix) August 23, 2024

Pour le moment, aucune période de sortie n'a été donnée pour cette saison 2 de One Piece en live-action.