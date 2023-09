NETFLIX : One Piece, la foire aux bonnes nouvelles, avec un personnage adoré et adorable

Netflix aime adapter les mangas et animes en live-action, mais le résultat est souvent décevant (Death Note, Cowboy Bebop). Autant dire que l'adaptation de One Piece en série live était attendue au tournant, les producteurs avaient alloué 18 millions de dollars de budget pour chacun des huit épisodes, et le résultat est... bien.

VOUS AVEZ UN MESSAGE D’ODA-SENSEI SUR VOTRE ESCARGOPHONE !



ONE PIECE, la suite, prochainement. pic.twitter.com/cPcjQyn2Rx — Netflix France (@NetflixFR) September 14, 2023

Eh oui, malgré des raccourcis scénaristiques obligatoires, la série live One Piece a rencontré un vrai succès critique, mais également public, avec 37,8 millions de vues sur Netflix en deux semaines. Tout cela est suffisant pour qu'une saison 2 soit officialisée dès cette semaine, et c'est le mangaka Eiichiro Oda qui annonce la bonne nouvelle à l'escargophone. La séquence, assez cauchemardesque il faut l'avouer, confirme déjà la présence d'un personnage apprécié de tous les fans : Tony-Tony Chopper sera là dans la saison 2 de One Piece !

Bon, ne vous attendez pas à ce que ces nouveaux épisodes débarquent dans les prochains mois, la grève des scénaristes et acteurs empêche toujours le lancement de nouveaux projets. D'ailleurs, si la productrice de la série Becky Clements affirmait à Deadline que le script de la saison 2 était terminé, Oda la contredit dans son message, sans doute en soutien aux grévistes, il faudra donc prendre son mal en patience, mais ce n'est que le début d'une longue aventure.

Tomorrow Studios avouaient en effet à Deadline avoir des plans pour 12 saisons de One Piece sur Netflix, il faut dire qu'avec 1091 chapitres publiés à l'heure actuelle, il n'y a qu'à se pencher pour trouver des idées. Plus concrètement, les producteurs se focalisent sur la saison 2 mais aussi sur les grandes lignes des saisons 3 à 6. Si Netflix ne retrouve pas sa mauvaise habitude d'annuler une série en cours de route, les fans devraient avoir des épisodes à visionner pendant des années !

Car oui, si One Piece a attiré du monde sur Netflix, se hissant dans le Top 10 de 93 pays, la saison 1 n'a pas réussi à détrôner la popularité de Squid Game, Stranger Things ou encore Mecredi. Autant dire que les spectateurs ont intérêt à être fidèles s'ils ne veulent pas voir les aventures de Luffy et sa bande être écourtées.