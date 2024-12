CRITIQUE de Secret Level : le pire joue avec le meilleur, mais c'est Game Over

Les jeux vidéo pour les grands





Lors de la gamescom 2024, nous découvrions le premier teaser de Secret Level, une série d’anthologie conçue par Tim Miller, déjà derrière l’excellente série Love, Death + Robots de Netflix. Cette fois, direction Amazon Prime Video pour 15 épisodes basés sur des jeux vidéo, avec des franchises connues et d’autres un peu moins. Nous avons enchaîné les épisodes dès leur sortie et voici notre verdict : plus jamais ça.

Il y avait tellement mieux à faire avec l’univers des jeux vidéo.

Plutôt que de revenir en détail sur chaque épisode, nous allons d’abord vous donner notre ressentiment global sur la série, avant de s'attarder sur quelques épisodes qui se démarquent du reste. Là où Love, Death + Robots proposait plusieurs styles graphiques, que ce soit en 2D cartoonesque ou en 3D photoréaliste, Blur Studio a fait le choix de mettre le paquet sur le réalisme, à de rares exceptions près. Alors oui, le studio fait faire des rendus magnifiques, certains plans isolés peuvent être confondus avec des prises de vues réelles tant c’est sublime, mais il y avait tellement mieux à faire avec l’univers des jeux vidéo et un média d’anthologie comme celui-ci.

Pire encore, Secret Level veut être une série mature, pour les grands joueurs, nous offrant trop souvent des mondes sombres, violents et sanglants. C’est parfois justifié (Warhammer 40,000), parfois pas du tout. Quelques épisodes osent l’humour, notamment ceux de New World et The Outer Worlds, et ça fonctionne, pas besoin de tout prendre au sérieux lorsqu’il s’agit de jeux vidéo, même classés PEGI 18. Dans le genre sombre, l’épisode Armored Core est sans doute dans le haut du panier, avec un pilote torturé incarné par Keanu Reeves, qui nous offre un beau combat entre des méchas, une planète neigeuse et sans soleil, mais c’est tout.

L’autre souci de la série vient de la durée des épisodes, qui varie entre 6 et 15 minutes, sans le long générique inclus. Cela suffit rarement pour raconter une histoire, même quand l’univers est connu de tous. L’épisode Donjons et Dragons est sans doute le meilleur exemple d’une histoire qui va beaucoup trop vite, ne raconte pas grand-chose et nous fait suivre des personnages qui ne seront jamais introduits. Cela ne donne pas vraiment envie de s’intéresser davantage à la franchise, contrairement à Baldur’s Gate 3 ou le film Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs. Dommage, car visuellement, c’est sublime. L’épisode dédié à Exodus souffre de ce même problème, il faut dire que le jeu d’action et d’aventure par des anciens de BioWare, Naughty Dog et 343 Industries n’est pas sorti, l’épisode tente de nous présenter son lore (très prometteur), mais tout va beaucoup trop vite et les informations fusent, c’est frustrant.