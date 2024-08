PRIME VIDEO : Secret Level, une anthologie avec des licences vidéoludiques cultes par les créateurs de Love, Death + Robots

Il n'y a pas eu que des annonces de jeux vidéo à proprement parler au cours de la gamescom Opening Night Live 2024 de ce mardi soir. En effet, Tim Miller est monté sur scène pour introduire à projet qui lui tenait particulièrement à cœur, qui est en développement depuis trois longues années au sein de Blur Studio, studio d'animation spécialisé dans les rendus CGI à qui nous devons de nombreuses bandes-annonces pour des productions vidéoludiques, mais aussi les trois saisons de l'anthologie Love, Death + Robots pour Netflix. Si vous aviez aimé ce concept, il a été repris, cette fois pour nous proposer des histoires prenant place dans différents univers connus, tous ayant donné naissance à des jeux, d'où le nom qui a été choisi : Secret Level.

Ce projet à destination de Prime Video verra le jour le 10 décembre 2024 et comptera pas moins de 15 épisodes, dont la durée n'a pas été évoquée, qui célèbreront les joueurs et les œuvres qu'ils affectionnent, avec au passage un petit peu de pub pour des productions très récentes, voire pas encore sorties. Nous retrouverons ainsi Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, divers jeux des PlayStation Studios dont God of War Ragnarök et Ghost of Tsushima, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament et Warhammer 40 000.

En brassant aussi large, les abonnés devraient y trouver leur compte, reste à voir de quoi parlera chaque épisode, celui avec les personnages de PlayStation nous montrant Kratos dans un environnement urbain auquel il n'est clairement pas familier.

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.