Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES : Konami Animation donne vie au lore des cartes dans une mini-série et Master Duel

L'année dernière, à l'occasion de l'évènement Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist Quarter Century, Konami avait notamment dévoilé sa démo en réalité virtuelle Yu-Gi-Oh! Duel Links Presents SOLID VISION EXPERIMENT. Nous avions également appris la création de Konami Animation, une nouvelle branche dédiée au contenu animé, qui était à priori déjà en activité depuis plusieurs mois puisque ses membres avaient participé à la création de du premier opening de Reign of the Seven Spell Blades. En guise de démonstration des talents du studio, une vidéo venant célébrer les 25 ans de l'OCG avait alors été diffusée, baptisée Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES, vraiment excellente et mêlant de nombreux styles afin de représenter les divers univers du lore des cartes. Toutefois, nous ne savions alors pas que ce n'était que les prémices d'un projet plus conséquent.

En effet, alors que la huitième série principale de la licence, Yu-Gi-Oh! GO RUSH!!, s'est achevée fin mars, Konami n'en a pas proposé une neuvième inédite, une décision pour le moins étonnante puisque le Rush Duel n'a que cinq ans, lancé en même temps que SEVENS, et qu'il s'agissait évidemment d'un outil promotionnel fort auprès des jeunes enfants de l'Archipel. Bon, compte tenu du rythme hebdomadaire avec une qualité en dehors des duels franchement pas folle (que dire des arrière-plans...), ce n'est pas plus mal, surtout que Bridge est capable de bien mieux. À la place, une remastérisation de GX est diffusée au Japon pour ses 20 ans, une drôle de célébration des 25 ans de Duel Monsters, qui n'était d'ailleurs pas la première série puisque Toei Animation avait proposé 27 épisodes adaptant le début du manga du regretté Kazuki Takahashi en 1998 (avec quelques fillers).

Les fans du jeu de cartes ne sont toutefois pas entièrement perdants, puisqu'en parallèle et de manière entièrement gratuite via YouTube, Konami Animation diffuse chaque mois depuis avril la mini-série promotionnelle Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES. Oui, ce n'était clairement pas anodin et le premier arc était d'ailleurs teasé à la fin de la précédente vidéo, mettant en scène les cartes Assaut de l'Air (Sky Striker Ace). Lors de la dernière Jump Festa, nous avions eu droit à l'annonce ci-dessous, indiquant que le deuxième arc serait centré sur Albaz le Déchu (Fallen of Albaz), qui était aussi présent dans le montage des 25 ans.

De là à penser que tout ce qui a déjà été montré servira dans le cadre de cette série Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES, il n'y a qu'un pas, même si Konami Animation a aussi réutilisé les Live☆Jumelle dans un clip promotionnel pour les Tactical-Try Decks. Voici la liste, qui a clairement de quoi vendre du rêve :

Demoiselle aux Yeux Couleur Bleu et Dragon Argent aux Yeux Azur (Maiden with Eyes of Blue and Azure-Eyes Silver Dragon) ;

(Maiden with Eyes of Blue and Azure-Eyes Silver Dragon) ; Les Charmeuses Spirituelles (The Spirit Charmers) ;

(The Spirit Charmers) ; Le troisième dragon de glace, Trishula déchaîné (The Third Ice Dragon, Trishula Unleashed) ;

(The Third Ice Dragon, Trishula Unleashed) ; Melffys de la forêt joyeuse (Melffys of the Joyous Forest) ;

(Melffys of the Joyous Forest) ; Arsenal Divin AA-ZEUS - Tonnerre du Ciel (The Divine Arsenal AA-ZEUS – Sky Thunder) ;

(The Divine Arsenal AA-ZEUS – Sky Thunder) ; Les Six Samouraïs Légendaires ! (The Legendary Six Samurai!) ;

(The Legendary Six Samurai!) ; Live☆Jumelle est... Evil★Jumelle ? (Live☆Twin is... Evil★Twin?) ;

(Live☆Twin is... Evil★Twin?) ; Magiciens des Liens et de l'Unité et Dragon de la Fierté et de l'Âme ;

; « Exodia », le Dieu Gardien du Palais ("Exodia" the Guardian God of the Palace) ;

("Exodia" the Guardian God of the Palace) ; « Visas », les lueurs à travers les étoiles et le givre ("Visas" the Glimmers through Stars and Frost) ;

("Visas" the Glimmers through Stars and Frost) ; « Les Rois du Feu » vs « Atlantide », l'océan en flammes ("Fire Kings" vs "Atlanteans" the Ocean up in Flames) ;

("Fire Kings" vs "Atlanteans" the Ocean up in Flames) ; « Diabellstar », la sorcière défiant la malédiction ("Diabellstar" the Curse Defying Witch) ;

("Diabellstar" the Curse Defying Witch) ; « Maîtres Dragon », la calamité paranormale ("Dragon Rulers" the Paranormal Calamity) ;

("Dragon Rulers" the Paranormal Calamity) ; « Magistus », la Grande Sorcellerie ("Magistus" the Great Sorcery) ;

("Magistus" the Great Sorcery) ; « DoSolfaccord », l'Ensemble du Bonheur ("Solfachord" the Ensemble of Happiness).

Pour en revenir à la mini-série à proprement parler, vous pouvez donc retrouver ci-dessous les deux premiers épisodes, qui disposent de sous-titres en anglais et ne vont pas vous occuper bien longtemps... Même s'il est dommage que la longueur soit si courte, nous pouvons espérer que Konami prend la température avec ces productions (en plus de vendre quelques produits dérivés au passage) avant d'envisager quelque chose de plus ambitieux, car nous avons seulement l'impression d'avoir eu droit à une introduction.

En juin, l'arc Le Déchu et la Vertueuse mettra en avant Albaz le Déchu et Dogmatika Ecclésia, la Vertueuse, qui s'étalera sur pas moins de six épisodes comme annoncé dans un communiqué, donc jusqu'en novembre 2025 puisque le rythme est mensuel. D'autres thèmes seront proposés par la suite.

Assaut de l'Air I : Assaut de l'Air - Raye

Assaut de l'Air II : Assaut de l'Air - Roze

Pour terminer, si vous aimez l'univers des cartes Assaut de l'Air, Yu-Gi-Oh! Master Duel propose dans son mode Histoires un scénario Fardeau de l'Assaut de l'Air avec des séquences animées supplémentaires créées par Konami Animation.

Si vous préférez les débuts de la licence, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection est actuellement vendu en physique sur Switch au prix de 55,14 € sur Amazon et chez Cdiscount.

Lire aussi : Suikoden aura droit à son anime, adaptant une histoire déjà bien connue