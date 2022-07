Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! annoncé sur Switch au Japon

Ce dimanche avait lieu le Jump Victory Carnival au Makuhari Messe près de Tokyo au Japon. À cette occasion, Konami en a profité pour effectuer une annonce concernant la licence Yu-Gi-Oh! en jeu vidéo, malgré le fait que son créateur Kazuki Takahashi soit récemment décédé. C'est lors d'une présentation sur scène que nous avons appris qu'un nouveau jeu Switch va voir le jour dans les prochains mois, avec simplement son logo montré à 35:07, l'annonce ayant ensuite été reprise sur Twitter.

Son nom en japonais est Yu-Gi-Oh! Rush Duel Saikyo Battle Royale Ikuzo! Go Rush!! (plus c'est long...) et il reprend donc en partie l'intitulé de son prédécesseur appelé par chez nous Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!!, ce qui devrait donner Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! s'il vient lui aussi à être localisé à l'international. Le premier n'ayant pas eu droit aux mises à jour de la version japonaise, il y a de quoi douter... Comme son nom l'indique, il inclura donc du contenu de l'encore récente série Yu-Gi-Oh! Go Rush!! avec sa thématique des extraterrestres et fera encore la part belle au format du Rush Duel. Rien de plus n'a été dit durant la présentation, mais quelques morceaux de scans du dernier V-Jump nous apprennent qu'il sera possible d'affronter Yudias, Yuhi et Yuamu, à savoir les trois personnages principaux de l'actuel anime.

Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! est prévu pour cet hiver et les futurs numéros du magazine nous présenteront davantage le jeu. Bref, wait and see.