Yu-Gi-Oh! Duel Links rattrape enfin l'anime en accueillant les personnages de GO RUSH!!, une fonctionnalité inédite introduite

En attendant d'avoir des nouvelles de la compilation de jeux rétro Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, Konami continue d'agrémenter ses jeux actuels de la licence avec diverses nouveautés. C'est le cas de Yu-Gi-Oh! Duel Links, qui du haut de ses plus de 150 millions de téléchargements fêtera bientôt ses huit ans et vient enfin de se mettre à peu près à la page par rapport au contenu des séries d'animation. En effet, chaque année à cette période, il accueille un nouvel univers, avec ses personnages et mécaniques de gameplay. GX en 2017, 5D's en 2018 avec l'invocation Synchro, le film The Dark Side of Dimensions en 2019 qui est en lien direct avec le jeu d'une certaine manière, ZEXAL en 2020 avec les Xyz, ARC-V en 2021 avec les cartes Pendule, VRAINS en 2022 avec l'invocation Lien et enfin SEVENS en 2023 qui a introduit le format du Rush Duel, soutenu en début d'année par l'arrivée des monstres Maximum. Un beau parcours auquel il ne manquait plus que GO RUSH!!, la huitième série principale faisant en quelque sorte office de préquelle à la précédente et faisant la part belle aux extraterrestres.

La bande-annonce japonaise diffusée pour l'occasion nous montre le vaisseau Valvelgear et introduit le protagoniste principal de GO RUSH!!, Yudias Velgear, ainsi que les jumeaux Yuhi et Yuamu Ohdo avec leurs apparences de la saison 1. Côté Rush Duel, nous retrouvons Transamu Rainac (Transam Linac), qui a la particularité de posséder 1 600 ATK en étant seulement de niveau 4, et sa première carte maîtresse disposant des 2 500 ATK symboliques, Galactica Oblivion (Oubli Galactica).

Difficile de ne pas avoir ensuite quelques frissons d'excitation en entendant les voix des anciens personnages de la licence, à savoir :

Yami Yugi et Black Paladin (Paladin des Ténèbres) ;

Jūdai Yūki (Jaden) et Elemental HERO God Neos (Néos Divin, HÉROS Élémentaire) ;

Yusei et Saver Star Dragon (Dragon des Etoiles Majestueux) ;

Seto Kaiba et Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon (Néo Dragon Ultime aux Yeux Bleus)

Yūma Tsukumo et Chaos Number Sanjūkyū: Kibō'ō Hope Ray V (Numéro C39 : Rayon Utopie V) ;

Yūya Sakaki et Haō Retsuryū Odd-Eyes Raging Dragon (Dragon de Rage aux Yeux Impairs) ;

Playmaker / Yūsaku Fujiki et Firewall Dragon Darkfluid (Dragon Pare-Feu de Fluide Sombre) ;

Yūga Ōdō et Madō Kishi - Sevens Paladin (Paladin Sevens).

Certains choix de cartes sont pour le coup assez curieux et, oui, Kaiba se tape clairement l'incruste même s'il peut être considéré comme le personnage principal du film d'une certaine manière.

Vous trouver ci-dessus la vidéo française, clairement moins attrayante et expéditive... ainsi que la bande-annonce anglaise de lancement, qui est bien muette, de quoi soulager nos oreilles par rapport aux années précédentes. Après tout, il n'existe pas encore d'adaptation américaine. Pour autant, les personnages sont bien doublés en jeu... Bref, la logique de Konami avec la localisation de la licence est toujours aussi nébuleuse.

En plus de ça, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée, baptisée Carte Chronique. Elle permet d'améliorer le niveau de rareté des cartes de cette sélection via des Cristaux à récupérer durant la campagne et ainsi activer leur Aurora. Il est possible de l'utiliser en Speed Duel et Rush Duel. La Carte Chronique (Aurora) Magicien Sombre est offerte pour l'occasion. Autre bonus, le Golem Rouages Anciens (OR Style/RUSH/Prismatic) sera reçu en se connectant, de même que deux « 10 pack + 1 UR » gratuits et deux Campagnes de Structure Deck gratuites.

