Yu-Gi-Oh! Duel Links Presents SOLID VISION EXPERIMENT : le rêve de livrer de vrais duels bientôt une réalité grâce à la VR !

L'évènement Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist Quarter Century qui a eu lieu au Tokyo Dome ce week-end a permis à Konami d'effectuer bien des annonces, avec de belles surprises pour les fans. En plus de l'arrivée d'une compilation Yu-Gi-Oh! Early Days Collection et l'ajout de l'invocation Maximum dans Yu-Gi-Oh! Duel Links, c'est l'univers de ce dernier jeu qui a été utilisé pour créer une expérience de réalité virtuelle ! Baptisée Yu-Gi-Oh! Duel Links Presents SOLID VISION EXPERIMENT, cette démo a été présentée sur scène et était jouable par l'intermédiaire d'un Meta Quest 3. Le fait d'avoir utilisé comme base ce jeu disponible sur Android, iOS et PC n'est pas anodin, puisqu'il se base justement sur le système Duel Links Solid Vision du long-métrage The Dark Side of Dimensions et de son manga préquelle TRANSCEND GAME en utilisant la VR.

Le passage se situe à partir de 23:37 (gameplay dès 28:30)

Cette courte expérience permet donc d'incarner un sujet de test de la Kaiba Corporation (n°25 en référence à l'anniversaire), avec la présence de ce cher Seto Kaiba, toujours doublé par le grand Kenjirō Tsuda. Après avoir pioché la carte Vallée Mortuaire, c'est donc dans un décor égyptien et désertique que prend place l'action. Nous avons ensuite droit à l'invocation de la Magicienne des Ténèbres, qui a elle seule a de quoi faire vendre le concept. Pour lui faire face, c'est Saggi le Clown des Ténèbres qui a été modélisé, puis le mythique Dragon Blanc aux Yeux Bleus. Oui, se retrouver devant une telle créature en réalité virtuelle doit faire un sacré effet. Fort heureusement, le Magicien Sombre apparaît pour sauver la situation, de même qu'un glitch montrant le pharaon Atem aka Yami Yugi. Même si tout cela est scripté et fait plus penser à un anime interactif qu'à un jeu, cela donne envie d'en voir plus.

Pour terminer, le communiqué de presse de Konami annonce qu'il va continuer à développer des jeux Yu-Gi-Oh! intégrant la réalité virtuelle. À quand LINK VRAINS dans la réalité ?

