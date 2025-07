Xreal One Pro : les nouvelles lunettes AR de XREAL gagnent en finesse et en clarté

Le fabricant XREAL (anciennement Nreal) continue de faire évoluer ses lunettes connectées avec un nouveau modèle baptisé Xreal One Pro. Plus fines, mieux calibrées et plus confortables à l’usage, elles s’appuient sur une technologie optique revisitée pour corriger plusieurs défauts des générations précédentes.

Une nouvelle technologie de lentilles plates

La grande nouveauté de ces Xreal One Pro réside dans l’abandon du système optique "bird bath", courant sur de nombreuses lunettes AR, au profit de lentilles à prisme plates. Cette technologie permet de rediriger la lumière directement vers l’œil, sans miroir, ce qui élimine les reflets de l’environnement souvent gênants avec les anciens modèles. Résultat : un design plus fin et plus sobre, même si les lunettes gagnent quelques grammes (90 g contre 84 g pour les Xreal One classiques).

Une meilleure qualité d’image

Côté affichage, les lunettes sont désormais équipées de panneaux micro-OLED fournis par Sony. Ces écrans permettent une luminosité mieux répartie et une meilleure lisibilité, y compris dans les environnements lumineux. Le champ de vision passe à 57°, un chiffre élevé pour des lunettes AR, renforçant la sensation d’immersion lors de la consultation de contenus spatialisés.

Une gestion intelligente de la gradation

Selon le mode d’utilisation, les lunettes adaptent leur technologie de gradation :

En mode de suivi , elles utilisent une gradation de type DC (Direct Current Dimming) , plus douce pour les yeux. C' est une méthode utilisée pour ajuster la luminosité d’un écran en modifiant directement la tension du courant continu qui alimente les pixel s

C' En mode ancré , elles passent à une gradation PWM (Pulse Width Modulation) avec insertion de trame noire , ce qui permet de réduire le flou de mouvement. Cette technologie fait clignoter l’écran très rapidement pour simuler une luminosité plus basse.

Un choix technique bienvenu, qui améliore la lisibilité sans sacrifier le confort visuel.

Compatibles avec des verres correcteurs

Les Xreal One Pro prennent également en charge les inserts de prescription optique, une solution bien plus précise et confortable que les systèmes à molette dioptrique présents sur certains modèles concurrents. Cela rend le produit plus accessible aux porteurs de lunettes, sans altérer le design.

Fiche technique : Écrans : micro-OLED Sony 0,55", 1920×1080 par œil

Taux de rafraîchissement : jusqu’à 120 Hz

Champ de vision (FOV) : 57°

Luminosité perçue : jusqu’à 700 nits

Taille d’image virtuelle : jusqu’à 171 pouces à 4 m

Processeur : XREAL X1 avec Optic Engine 4.0

Latence : 3 ms

Audio : haut-parleurs intégrés signés Bose

Poids : ~87 à 90 g

IPD (écart pupillaire) : deux options (57–66 mm / 66–75 mm)

Compatibilité suivi 6DoF : oui, avec la caméra XREAL AI

Prescription optique : inserts compatibles

Personnalisation : façade avant interchangeable

Prix de lancement : 599 $

Prix actuel : 649 $ (~700 € sans les frais de port par chez nous)

Une touche de personnalisation

Autre nouveauté : la façade frontale noire peut être remplacée par différents designs. Une option purement esthétique, mais qui témoigne d’une volonté d’ouvrir le produit à la personnalisation, en particulier pour un usage quotidien.

Toujours compatibles avec la caméra XREAL AI

Comme leurs prédécesseurs, les Xreal One Pro restent compatibles avec la caméra XREAL AI, qui permet un suivi des mouvements en six degrés de liberté (6DoF). Ce module transforme les lunettes en un véritable affichage spatial ancré dans l’environnement, à mi-chemin entre casque XR et lunettes discrètes.

Une vraie montée en gamme

Selon le constructeur, les médias et les influenceurs n’ont pas encore reçu leurs exemplaires, la priorité ayant été donnée aux clients ayant précommandé les lunettes. Ce choix de communication est généralement perçu comme un mauvais signe, mais nous devrions en savoir plus très prochainement. Cela dit, d’après le testeur de la chaîne YouTube NIMBULUS, les Xreal One Pro figurent parmi les meilleures lunettes AR qu’il ait pu tester à ce jour. Grâce à leurs nouvelles lentilles, à une conception plus affinée et à une qualité d’image sensiblement améliorée, elles marqueraient un véritable tournant dans l’approche d’un affichage spatial grand public.

Pour information, XREAL vient d’annoncer que l’expédition de toutes les précommandes est en cours et devrait être terminée d’ici la fin du mois de juillet.