Biomutant : du gameplay pour comparer le rendu sur PC, PS4/Xbox One et PS4 Pro/Xbox One X, un point sur le framerate et la résolution

Cette fois, c'est sûr : Biomutant arrive dans quelques jours sur PC, PS4 et Xbox One. THQ Nordic a annoncé sa date de sortie définitive au début de l'année et va la tenir. De jolies bandes-annonces sont venues nous rassurer à ce sujet au fil des mois, tout en nous faisant apprécier l'univers du jeu d'Experiment 101.

Si vous avez envie de tenter le coup, mais hésitez encore sur la version à acheter, les vidéos qui viennent d'être dévoilées vont peut-être vous aider. Les 3 séquences montrent du gameplay brut sur PC, PS4 Pro/Xbox One X et enfin PS4 et Xbox One basiques, afin d'apprécier les différences entre chaque plateforme. Un point est fait au passage sur le framerate et la résolution pour chaque édition :

PC : 4K et framerate illimité (la vidéo tourne à 60 fps) ;

: 4K et framerate illimité (la vidéo tourne à 60 fps) ; Xbox One : 1080p à 30 fps avec une résolution dynamique ;

: 1080p à 30 fps avec une résolution dynamique ; PS4 : 1080p à 30 fps avec une résolution dynamique ;

: 1080p à 30 fps avec une résolution dynamique ; Xbox One X : 1080p à 60 fps avec une résolution dynamique ;

: 1080p à 60 fps avec une résolution dynamique ; PS4 Pro : 1080p à 60 fps avec une résolution dynamique.

Séduits ? Alors vous pouvez choisir votre version de Biomutant sur Amazon.fr : le titre est disponible à partir de 44,40 €, et sa date de sortie est calée au 25 mai 2021.