Stray : long trailer de gameplay et période de sortie pour le captivant jeu d'aventure avec un chat, prévu sur PS5, PS4 et PC

Vous vous souvenez de Stray ? Mais si, le jeu d'aventure à la troisième personne avec un chat présenté avec la première vague de jeux PS5 l'année passée. Le premier titre de BlueTwelve a fait une apparition lors de l'Annapurna Interactive Showcase de ce soir, après une longue disette promotionnelle.



Nous avons donc retrouvé notre héros félin avec une bande-annonce de gameplay, lui qui va devoir explorer et fuir une cité futuriste vivante, afin de retrouver sa famille. L'intelligence et l'agilité du chat serviront à résoudre des énigmes et puzzles interactifs en tout genre, tandis que sa vitesse et sa furtivité seront sollicitées dans des phases plus tendues, et que des accessoires l'aideront même dans des scènes d'action. Nous pourrons aussi compter sur notre copain drone B12 pour interagir avec les habitants robotiques de ce monde étrange. Le producteur Swann Martin-Rage en a dit davantage sur cette séquence sur le PlayStation Blog.

Salutations ! Après une longue période de travail intense avec notre équipe, nous sommes heureux de pouvoir enfin vous parler plus amplement de notre jeu, Stray, avec une bande-annonce de gameplay à l’appui ! Mais nous voulions d’abord donner un peu de contexte aux images que vous venez de voir.

Stray est avant tout un jeu d’aventure. Ce dernier raconte l’histoire d’un chat qui se retrouve accidentellement dans une ville étrange et mystérieuse et qui doit entreprendre un long voyage pour retrouver sa famille. L’exploration est clairement un élément clé de ce jeu et nous adorons inclure des TONNES de détails au cœur de nos environnements, nous espérons vraiment que les joueurs apprécieront tous les éléments cachés de notre univers répartis au travers des niveaux.

Et vous découvrirez beaucoup de choses à propos de cette ville oubliée et des personnages étonnants qui y vivent ! Tout ne sera pas dit ou expliqué clairement, alors à vous de faire preuve d’attention pour découvrir exactement ce qu’est cet endroit étrange, qui sont les habitants et les créatures qui l’habitent et l’histoire de ce monde envoûtant dans lequel vous serez immergés.

Le chat est indéniablement la star de cette histoire et il était essentiel de montrer toutes les manières qu’il aura d’interagir avec son environnement. Certaines de ces interactions seront utiles et vous aideront à résoudre des puzzles au cours de votre progression, et d’autres sont uniquement là pour rendre hommage aux chats et à leurs propriétaires, qui savent pertinemment qu’aucun canapé ne sera épargné par leurs griffes !

La perspective unique qu’offre le fait d’incarner un chat crée des opportunités très intéressantes en termes de level design. Certains lieux communs des jeux vidéo peuvent être détournés de manières amusantes et créatives : une grille se dresse sur votre chemin et vous barre la route ? Eh bien, pas pour un chat ! Une gouttière visiblement décorative est enroulée autour d’un bâtiment ? Voilà une plateforme adaptée pour les pattes d’un félin !

Mais même si les chats peuvent accomplir des choses incroyables, ils n’interagissent généralement pas très bien avec les nouvelles technologies. Le petit drone que vous rencontrerez au cours du jeu, B12, saura se rendre utile en traduisant le langage des machines qui croiseront votre route ou en stockant les objets précieux que vous trouverez en chemin. Mais, par-dessus tout, B12 est un ami au passé mystérieux qui en apprendra plus sur ce dernier au fur et à mesure que sa relation avec le chat évolue. Ce sera d’ailleurs un élément clé de l’histoire.

Leur voyage ne sera certainement pas un long fleuve tranquille et vous découvrirez que l’action et des séquences rythmées sont également des éléments fondateurs de Stray. Certaines zones du jeu sont bien plus dangereuses et hostiles pour notre petit duo et l’agilité et la rapidité du chat seront mises à l’épreuve pour survivre à certains ennemis, comme la nuée de « Zurks » aperçue dans la bande-annonce. Les Zurks ont un impact considérable sur la vie des habitants de la ville, mais ne sont pas les seuls ennemis que vous rencontrerez. Et si votre agilité et célérité sont de véritables atouts en votre possession, votre discrétion aura un rôle tout aussi important à jouer au cours de votre périple à travers cet étrange labyrinthe futuriste.

Nous espérons que toutes ces informations vous ont permis d’en apprendre plus sur le monde de Stray, et nous avons encore beaucoup de choses à vous montrer ! Une autre partie de la ville n’attend que d’être découverte. Nous vous en avions donné un très bref aperçu dans notre premier teaser. Toute l’équipe a repris le travail à pleine vitesse pour vous offrir la meilleure expérience possible et nous sommes impatients de voir les joueurs explorer le monde que nous avons créé l’année prochaine. En attendant, nous vous laissons avec les sages paroles d’Oscar, notre Office Manager : MIAAAAOUUU !