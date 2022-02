Elden Ring fait le plein de gameplay dans un long trailer explicatif et fantastique, deux spots TV diffusés

Hier avait apparemment lieu un évènement Elden Ring en partenariat entre Bandai Namco et Red Bull Gaming, la prochaine création de FromSoftware attendue d'ici quelques jours seulement dans nos consoles et PC. C'est dans ce cadre qu'a été dévoilée une longue bande-annonce overview du jeu proposant un aperçu de plus de 6 minutes qui en régalera plus d'un.

La vidéo fait à nouveau un point sur le lore de l'Entre-terre, à l'instar du trailer des Game Awards, le vaste monde ouvert offrant une liberté encore jamais vue pour un Souls-like du studio, que nous arpenterons et où règnent ceux ayant hérité du sang de la reine Marika l'éternelle. En tant qu'héritier des Sans-éclat, nous devrons venir à bout de ces anciens héros, rencontrerons tout un tas de personnages dont Alexandre le pot et partirons à l'assaut de donjons (cavernes, mines et catacombes) renfermant bien des dangers et récompenses. Des Legacy Dungeons connectant les régions du jeu seront eux un encore plus grand défi.

Un nouvel aperçu de l'immense carte du monde nous est donné, qui disposera de points de voyage rapide, ainsi que de l'utilisation de notre monture spectrale et de certains équipements permettant une personnalisation poussée. Nous pourrons devenir un Guerrier pour nous spécialisé dans le combat rapproché, un jeteur de sort tel que le Prophète capable de réciter des incantations curatives voire piocher à droite à gauche pour maîtriser ce qui nous plait, en plus de faire appel à des esprits pour nous épauler. Du crafting d'objets à la volée à l'aide des ressources ramassées nous sera fort utile pour survivre à travers ces dangereux territoires. Et si vraiment le danger est trop important, faire appel à un autre joueur via la coopération pourrait se révéler judicieux.

À part ça, deux spots TV japonais ont été partagés, ne montrant rien de neuf, mais faisant tout de même monter la hype.

La date de sortie d'Elden Ring est fixée au 25 février sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, xbox One et PC. N'hésitez pas à consulter notre guide d'achat si vous souhaitez vous le procurer.

