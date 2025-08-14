Overwatch 2 dévoile Wuyang, son nouveau Héros aquatique

Le 44e Héros d'Overwatch se dévoile





Blizzard vient de dévoiler officiellement le prochain Héros jouable dans Overwatch 2, après Freja, un personnage DPS totalement occulté par le mode Stadium. Cette fois, les joueurs vont avoir un nouveau Héros de type Soutien à maîtriser en la personne de Wuyang. Un Héros d'origine chinoise qui a droit à une longue vidéo pour expliquer son histoire :

L'histoire de Wuyang dévoilée en vidéo





Pour ne pas changer, toujours pas de magnifique cinématique à se mettre sous la dent (ou sous les yeux), il faut se contenter d'un comics dont les cases défilent sur l'écran, narré par Howard Wang, doubleur de Wuyang en anglais (et non, pas de VF sur la chaîne francophone du jeu). Au moins, les fans qui veulent davantage de lore autour des Héros sont comblés ! Blizzard a quand même trouvé un comédien français pour doubler Wuyang, à savoir Alexandre Nguyen, de quoi ravir les fans de VF. Son travail est déjà écoutable dans la bande-annonce de gameplay du Héros, à découvrir plus bas.

Quelles sont les capacités de Wuyang ?





Blizzard dévoile également en détail les capacités de Wuyang, le Héros est équipé d'un bâton capable de lancer des orbes infligeant des dégâts aux ennemis, mais ses autres pouvoirs sont bien là pour healer ses coéquipiers :

Son bâton de Xuanwu lance des orbes aquatiques téléguidés, infligeant de lourds dégâts et perturbant l’équipe adverse dans les moments critiques. Vague protectrice repousse les adversaires tout en augmentant les soins reçus par les personnages alliés, tandis que Courant vivifiant procure des soins sur la durée qui s’adaptent en fonction de l’intensité du combat. Ruée torrentielle permet à Wuyang de se repositionner rapidement en surfant sur les courants pour éviter le danger ou rejoindre son équipe en un clin d’œil. Sa capacité ultime, Vague détonante octroie un surplus de points de vie au personnage allié ciblé ou à lui-même, avant de se transformer en une puissante vague qui repousse les adversaires et peut complètement renverser le cours d’une bataille lors des moments-clés. Wuyang apporte un style polyvalent et agressif à la sélection des personnages de soutien grâce à ses bonus Averse et Flux et reflux, capables d’impacter fortement les lignes adverses, ou encore Débordement et Équilibre qui apportent une meilleure stabilité à ses capacités régénératrices.

Quand Wuyang sera-t-il jouable dans Overwatch 2 ?





Wuyang sera disponible gratuitement du 14 au 18 août prochain dans Overwatch 2, les joueurs auront quelques jours pour l'essayer. Après ça, il faudra patienter jusqu'au lancement de la Saison 18 pour le retrouver dans le roster du FPS free-to-play. Vous pouvez retrouver des cartes Battle.net chez Micromania.