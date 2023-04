Overwatch 2 : la Saison 4 avec Vital et son nouveau Passe de combat est lancée, voici ce qu'il faut savoir

Depuis le début du mois d'octobre 2022 et le lancement d'Overwatch 2 en free-to-play, Blizzard suit scrupuleusement son planning en introduisant un nouveau Héros toutes les deux saisons, soit tous les quatre mois. Nous avons eu droit à Ramattra en décembre dernier pour la Saison 2, et aujourd'hui, c'est la Saison 4 qui est lancée et qui introduit le 37e Héros du jeu.

Vital est donc accessible pour tous les joueurs, du moins à condition d'acheter le Passe de combat Premium, sans quoi il faudra grimper jusqu'au niveau 45 pour le débloquer. Un Battle Pass sur le thème du Space Opera avec des skins pour de nombreux personnages, dont la tenue Mythique personnalisable Empereur Galactique pour Sigma à obtenir au niveau 80. Blizzard partage une petite bande-annonce de ce Passe de combat, à admirer ci-dessus, et détaille surtout ce qui attend les joueurs dans cette Saison 4 d'Overwatch 2 :

Semez les graines de la victoire avec Vital :

Vital est un scientifique thaïlandais qui utilise sa technologie, la biolumière, dans le cadre de sa mission visant à guérir le monde. Bien qu’il soit en cavale pour échapper à Vishkar, il est déterminé à utiliser sa technologie pour aider celles et ceux qui l’entourent. Son charme et sa présence d’esprit ne manqueront pas de faire sourire (et peut-être faire rougir) les héros et héroïnes qui le rencontreront sur le champ de bataille.

Vital dispose de capacités variées qui lui permettent de soigner et secourir ses coéquipiers. Fleur de soins envoie des salves de guérison pour les alliés blessés. Utilisez son tir principal alternatif, Volée d’épines, et devenez une véritable épine dans le pied pour vos adversaires. Hissez vos camarades vers de nouvelles hauteurs avec Platerforme de pétales ou attirez-les en sécurité avec Emprise salvatrice. Vital peut assurer d’incroyables soins et une protection durable grâce à sa capacité ultime, Arbre de vie.

Célébrez le Nouvel An thaïlandais avec B.O.B. et Vital :

Notre premier évènement de la Saison 4, mettant à l’honneur Vital et ses origines thaïlandaises, sera disponible jusqu’au 25 avril. Laissez-vous séduire par le tout nouveau mode Arcade, B.O.B. et Vital, où vous et deux autres camarades prendrez part à un combat à mort en 3c3. Tout le monde joue Vital et chaque équipe dispose d’un B.O.B qu’elle doit tirer à travers la carte grâce à Emprise salvatrice pour éliminer les adversaires.

N’oubliez pas de terminer les défis de l’évènement pour gagner des récompenses spéciales pour Vital et le Nouvel An thaïlandais avant qu’il ne se termine le 25 avril !

Atlangriffe – Vous l’avez imaginée, nous l’avons créée !

Si vous avez participé à notre évènement « Twitch Makes Overwatch » en décembre dernier, alors vous avez aidé le directeur du jeu Aaron Keller et le directeur artistique Dion Rogers à concevoir une toute nouvelle carte Contrôle comprenant des fosses mortelles, des tremplins et une multitude de poissons géants ! Nous avons maintenant terminé le repaire sous-marin secret de la Griffe. Cette carte non canonique sera disponible dans l’Arcade pour une durée limitée, du 25 avril au 1er mai.

Sauvez ou dominez la galaxie :

Embarquez pour un évènement JcJ du 9 au 22 mai où vous rejoindrez les Sentinelles ou l’Empire infini dans une bataille épique pour la suprématie galactique.

Starwatch : Secours galactiques est un mode en 4c4 qui se déroule sur une refonte de la colonie lunaire Horizon, où les Sentinelles attaquent l’Empire infini. Constituez votre équipe avec des héros prédéfinis pour représenter les Sentinelles ou l’Empire infini et découvrez de nouveaux objectifs (et des surprises !).

Vous remarquerez peut-être les allégeances de certains de nos héros grâce aux objets ornementaux présents dans le passe de combat premium inspiré du space opera. Incarnerez-vous Lúcio prince de l’espace ou Winston extraterrestre des Sentinelles ? Ou préférerez-vous D.Va pilote infinie ou Ange voyante infinie de l’Empire infini ?

Quelle que soit votre allégeance, vous pourrez relever les défis de Starwatch pour obtenir des récompenses gratuites à partir du 9 mai et jusqu’au 22 mai !

Les dieux font leur retour sur le champ de bataille :

La reine des Junkers Zeus et nos autres puissantes divinités reviennent à l’occasion de la Bataille pour l’Olympe, qui fera son retour dans Overwatch 2 du 23 au 29 mai.

La reine des Junkers Zeus affrontera une fois de plus ses puissants rivaux dans ce mode chacun pour soi explosif. Vous pourrez également rassembler vos ami(e)s et former une équipe toute-puissante, car Bataille pour l’Olympe est désormais disponible en mode Combat à mort par équipe !

Célébrons la vie, l’amitié et l’amour :

L’objectif principal d’Overwatch 2 étant d’apporter de l’espoir pour l’avenir, nous sommes heureux de pouvoir vous proposer, tout au long de la saison, de nouveaux évènements qui nous rassembleront en tant que communauté. Tout d’abord, nous introduisons le modèle Gardener Symmetra (nom français à venir) dans le défi Symmetra. Terminez les défis en jeu pour obtenir ce modèle ainsi que d’autres récompenses printanières, disponibles du 23 mai au 29 mai.

Enfin, nous avons hâte de vous présenter le tout premier évènement des Fiertés d’Overwatch 2, qui débutera le 1er juin. Nous aurons davantage d’informations à partager au cours de la saison et nous avons hâte de réunir vos proches autour des valeurs qui vous importent dans Overwatch 2 !

Équilibrage des personnages pour la Saison 4 :

Cette saison comprend des mises à jour d’équilibrage supplémentaires, dont une refonte de la capacité ultime de Brigitte. Pour commencer, nous souhaitons apporter de petites modifications à Sigma, Reinhardt et Cassidy afin de réduire un peu leurs dégâts.

Nous avons tenu compte de vos commentaires concernant les modifications apportées à Ange dans la Saison 3. Notre objectif était de rendre ses soins plus intéressants au moment de sauver des alliés, mais ses atouts reposaient essentiellement sur sa mobilité qui lui permettait de rester en vie grâce à son passif et sa capacité Valkyrie, ce qui la rendait moins amusante à jouer ou à affronter. Nous revenons sur ces modifications avec un léger ajustement sur le fonctionnement d’Ange gardien afin de mieux garder le contrôle lors de son saut.

Ensuite, nous allons nous pencher sur la capacité ultime Ralliement de Brigitte pour qu’elle soit plus dynamique et plus puissante lorsqu’elle l’utilise. Brigitte gagne désormais un montant fixe d’armure récupérable et renforce son bouclier en augmentant sa taille, ses points de vie ainsi que sa capacité d’étourdissement. Alors, quand vous entendrez son cri de ralliement, préparez-vous à des combats effrénés.

Mises à jour des parties compétitives et du système d’association dans la Saison 4 :

Nous avons effectué des mises à jour supplémentaires pour améliorer l’expérience compétitive dans Overwatch 2. À partir de cette saison, votre palier et votre division ne diminueront plus, car nous avons supprimé la réduction de rang saisonnière. De plus, pour vous aider à évaluer le niveau de vos adversaires, la moyenne des cotes de compétence sera désormais affichée au début de la partie.

Après la partie, vous pourrez voir votre nombre de victoires et de défaites à mesure que vous progressez vers la prochaine mise à jour compétitive. Lors des mises à jour compétitives, vous pourrez voir combien il vous manque pour atteindre la prochaine division de votre palier de compétence.

Enfin, nous allons améliorer le système d’association pour les remplacements dans les parties non classées, en veillant à ce que les joueurs et joueuses qui rejoignent une partie en cours soient aussi proches que possible de la cote de compétence des autres joueurs et joueuses de cette partie. Cela devrait permettre d’avoir des parties plus équilibrées.