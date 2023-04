Overwatch 2 : Vital, nous avons essayé le nouveau Héros (gameplay maison)

Blizzard l’avait promis, Overwatch 2 accueillera un nouveau Héros toutes les deux saisons, nous avons eu droit à Ramattra en décembre dernier, et alors que la troisième saison se termine, le studio américain était resté bien discret concernant la suite. Mais, en interne, les choses bougeaient bien évidemment, Blizzard a présenté en début de semaine Vital, 37e Héros d’Overwatch 2.

Son nom est assez évocateur, Vital (Niran de son vrai nom et Lifeweaver en VO) est un Héros de Soutien, avec un kit de capacité très complet qui, aux premiers abords, semble assez compliqué à maîtriser dans son ensemble. Car oui, nous avons eu la chance d’essayer Vital sur un serveur de test privé, comme Ramattra à l’époque, l’occasion de faire quelques parties dans la peau de ce Healer. Avant tout, un petit mot sur le design de Vital (ses origines et ses liens avec Vishkar et Symmetra ont depuis été dévoilés, c'est à découvrir en vidéo également plus bas), un jeune homme thaïlandais, charismatique et plutôt coquet, proche des fleurs qui sont au cœur de son kit de pouvoirs. Un Héros visuellement intéressant, avec une tenue soignée et détaillée, ainsi qu’une apparence plus séduisante que les précédents personnages. Ça, ce sera pour le lore ou les fan fictions, concentrons-nous pour l’instant sur le gameplay.

Comme tous les nouveaux Héros depuis Overwatch 2 (Sojourn, Reine des Junkers, Kiriko et Ramattra), Vital est plutôt mobile, il est notamment capable de créer une Plateforme de pétales qui s’élève de plusieurs mètres dans les airs pour atteindre rapidement des hauteurs, un positionnement souvent stratégiquement avantageux pendant les matchs. Le Héros dispose également d’un Élan régénérant, un dash lui permettant de se déplacer sur quelques mètres rapidement tout en se soignant de quelques points de vie pendant l’action. C’est utile pour éviter in extremis un tir de Fatale par exemple, mais bien moins efficace que la Volatilité de Moira. Enfin, concernant les capacités principales, Vital est capable d’attirer vers lui un allié avec l’Emprise salvatrice, protégeant la cible pendant ce déplacement. Car oui, le Héros est avant tout un personnage de Soutien, son tir principal est la Fleur de soin, à charger pour générer une salve de soins avant de la lancer vers un allié à distance pour remonter quelques PV, mais pas tant que ça. C’est d’ailleurs ce tir de base qui nous a un peu interpellé pendant notre test : charger totalement la Fleur de soin est assez long, comparé aux peu de points de vie restaurés au final et, outre l’attaque ultime, c’est le seul moyen de Vital pour soigner ses alliés, son tir secondaire étant une arme à switcher (comme la Miséricorde d’Ange), la Volée d’épines, lançant des projectiles à distance, mais avec un fort rayon de dispersion rendant l’attaque surtout efficace à courte portée, afin de se défendre contre une Tracer ou une Sombra par exemple. Chose amusante, mais pas inédite, Vital a une petite capacité passive, Cadeau d’adieu, lâchant à sa mort une fleur soignant le premier personnage la ramassant au sol. Pratique si jouée correctement en équipe pour redonner quelques PV à un allié, mais bien gênant si c’est un ennemi qui récupère cette fleur. Là où le Mauvais perdant de Chacal n’inflige des dégâts qu’aux membres de l'équipe adverse, le Cadeau d'adieu de Vital risque de faire rager vos équipiers si vous mourez proche des ennemis pour les soigner contre votre gré.

Pour l’instant, Vital est donc un Héros de Soutien dans le sens strict du terme, et non forcément un personnage totalement axé sur le soin. Capable d’emmener ses coéquipiers sur des hauteurs ou de les sauver de justesse de la mort, le personnage pourrait quand même se rendre particulièrement utile grâce à sa capacité ultime, Arbre de vie. En le plaçant où il veut (à la manière de la Matrice amplificatrice de Baptiste ou le Téléporteur de Symmetra), Vital active un énorme arbre soignant immédiatement les alliés proches puis remontant plus lentement leurs PV sur la durée tant que l’arbre est actif, où qu’il a lui-même encore sa barre de vie. Le but pour l’équipe adverse est de se focaliser sur l’Arbre de vie pour rapidement le détruire tant il rend le teamfight presque impossible à remporter lorsqu'il est debout (ou alors en lançant une Grenade biotique avec Ana). Une capacité ultime ultra efficace qui peut totalement renverser un combat qui semblait perdu, la zone d’effet de l’arbre est plutôt large et le soin sur la durée est efficace, comparable au Beat de soin de Lucio (sans Volume Max.). La méta nous montrera ce que donne Vital à haut niveau, combiné avec les capacités des autres Héros, mais s’il est accompagné d’un personnage vraiment axé sur le soin, tel Ange ou Ana, Vital sera sans doute un Héros de Soutien hybride intéressant, même si son kit de capacités demande une certaine rigueur dans la gestion des cooldowns et le positionnement par rapport à ses alliés.

Comme toujours, si vous n’optez pas pour le Passe de combat Premium, Vital devrait être à débloquer gratuitement au palier 45, c’est toujours aussi frustrant de limiter ainsi l’accès à de nouveaux Héros pour les joueurs prenant au mot le terme « free-to-play »... Cependant, Blizzard a teasé le mode temporaire B.O.B. et Vital, qui sera sans doute disponible dans l’Arcade au lancement de la Saison 4 le 11 avril prochain pour essayer Vital gratuitement et immédiatement. D’ici là, vous pouvez retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.