Overwatch 2 : des changements à venir pour la Reine des Junkers, Vital, Fatale et Hanzo avec la Saison 5

La Saison 4 d'Overwatch 2 va se terminer dans quelques jours et les développeurs préparent le terrain pour le prochain chapitre de leur FPS multijoueur compétitif, qui aura droit à du contenu PvE tronqué dans les prochains mois. Mais aujourd'hui, Blizzard se focalise sur ses Héros, qui vont avoir droit à quelques changements.

Dans un long billet de blog, Blizzard explique qu'il va nerfer la Reine des Junkers, après un buff en milieu de Saison 4, afin que son Cri de commandement et sa capacité ultime soient moins puissants. Fatale et Hanzo, les deux snipers du jeu, vont eux aussi être nerfés pour faire moins de dégâts sur les longues distances, et ainsi ne plus tuer en un seul coup les cibles avec peu de PV. Vital va de son côté être buffé, les développeurs n'arrivent pas vraiment à rendre le nouveau personnage de Soutien intéressant à jouer, il va encore avoir droit à des modifications, mais le studio reste discrets sur ce cas. Enfin, Mei et McCree vont eux aussi être nerfés pour réduire leurs effets de contrôle. Voici ce que Blizzard annonce :

La Saison 4 touche à son terme, et je souhaiterais parler de l’équilibrage du jeu. Cette saison, de nombreux personnages ont été joués régulièrement, et dans l’ensemble, les parties ont paru plutôt équilibrées. En termes de taux de victoire, les Saisons 3 et 4 ont été les plus équilibrées de l’histoire récente d’Overwatch ! Dans ce contexte, revenons sur différents aspects de la Saison 4 et penchons-nous sur ce qui va changer pour la Saison 5 et les suivantes. Plus précisément, j’aimerais parler de certains personnages comme la reine des Junkers et Vital, des éliminations en un coup et des effets de contrôle en 5c5.

Quelques particularités d’équilibrage ressortent pour la Saison 4. Dans la mise à jour de mi-saison, la reine des Junkers a reçu une série d’améliorations et s’est mise à dominer complètement le champ de bataille. Son taux de victoire a grimpé d’environ 5 % et elle est devenue l’un des tanks les plus utilisés alors qu’elle comptait parmi les moins populaires. Pour la plupart des niveaux de jeu, la reine des Junkers et Reinhardt ont été les deux tanks les plus joués pendant la seconde moitié de la saison. À partir du rang Maîtrise, toutefois, la reine devient de très loin le tank le plus populaire. Parmi les changements notables apportés au personnage, nous avons notamment augmenté les soins prodigués par son passif. Cet ajout nous plaît, mais rend la reine des Junkers trop difficile à éliminer ; les PV octroyés par Cri de commandement vont donc passer de 200 à 150. Nous allons également augmenter légèrement le coût de son ulti, qu’elle a tendance à obtenir plus rapidement depuis la mise à jour de mi-saison.

Vital est un héros très dynamique, et nous avons pu voir des actions époustouflantes de sa part pendant la Saison 4. Cependant, son manque de puissance limite sa popularité auprès des joueurs et joueuses. Dans un précédent article, nous disions vouloir vous donner de bonnes raisons de jouer les nouveaux personnages d’Overwatch. C’est toujours notre objectif : nous voulons que les nouveaux héros et héroïnes apportent de la nouveauté au jeu. Pour l’instant, toutefois, nous cherchons le meilleur moyen de ramener Vital à un niveau acceptable. Lorsqu’il sera davantage joué, nous aurons une vision plus claire du personnage. Soit les joueurs et joueuses se mettront à utiliser les différents éléments de son arsenal, soit nous réfléchirons à d’éventuels ajouts. Au lancement de la Saison 5, Vital recevra quelques changements (des améliorations, pour la plupart). Tout sera détaillé dans les notes de mise à jour, mais attendez-vous à des soins et des dégâts augmentés, un effet de soin pour Emprise salvatrice, un masque de collision légèrement réduit et quelques améliorations de confort pour Plateforme de pétales.

Nous continuerons de surveiller la reine des Junkers et Vital et nous leur apporterons d’autres modifications si nécessaire.

La communauté a également exprimé ses inquiétudes par rapport à la propension de Fatale et Hanzo à faire des éliminations en un coup. Nous aimerions réduire leur fréquence et corriger quelques-unes des lignes de visée les plus extrêmes sur certaines cartes. Les dégâts de Fatale seront réduits à partir d’une portée de 40-60 mètres au lieu de 70-100 mètres. La réduction des dégâts à longue portée sera également augmentée au-delà de 30 %-50 %. Fatale pourra toujours éliminer d’une seule balle les personnages ayant 200 PV à une distance de 50 mètres ou moins, mais au-delà, le coup ne sera plus mortel. Hanzo verra ses dégâts légèrement diminués pour l’empêcher d’éliminer en un coup les personnages ayant 250 PV. En outre, sa Flèche sonique sera plus facilement identifiable par l’équipe adverse, de façon à limiter les éliminations qui semblent venir de nulle part. L’équipe s’intéresse constamment à la nature des éliminations en un coup dans Overwatch 2, en cherchant à déterminer si celles-ci sont saines pour le jeu dans son ensemble.

Enfin, j’aimerais parler un peu des effets de contrôle. Au lancement d’Overwatch 2, nous avons apporté des changements notables au fonctionnement des combats, le plus important étant le passage du 6c6 au 5c5. Pour accompagner cette nouveauté, nous avons supprimé la plupart des effets de contrôle des personnages de dégâts et de soutien. Nous pensons que ce changement a constitué une amélioration par rapport au jeu original, qui prenait parfois des allures de flipper géant. Cela étant dit, Overwatch 2 compte beaucoup de personnages hautement mobiles, et l’équipe ne peut pas toujours compter sur son tank pour les gérer. Nous allons donc assouplir notre approche. Nous ne souhaitons pas revenir à la situation de départ, mais nous pensons que le jeu peut accueillir plus d’effets de contrôle, surtout s’ils sont modérés. Pour la Saison 5, nous allons donc apporter des changements en ce sens à Mei et Cassidy. Le Canon endothermique de Mei va être modifié. Le tir principal ralentira toujours les cibles, mais en accumulant les tirs, il sera possible de déclencher un effet appliquant un ralentissement nettement plus important pendant 1,5 seconde. Si vous avez joué au jeu original, ce fonctionnement vous rappellera sans doute l’ancienne arme de Mei. La Grenade magnétique de Cassidy va également changer : elle infligera moins de dégâts, mais appliquera un effet de ralentissement qui bloquera aussi les capacités de déplacement.

Enfin, plusieurs autres personnages recevront quelques ajustements pour la Saison 5. Nous avons hâte de vous en dire plus dans les notes de mise à jour et il nous tarde de vous voir découvrir toutes les autres surprises que vous réserve le jeu cette saison. Comme toujours, merci d’avoir lu cet article ! À bientôt en jeu.