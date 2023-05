Overwatch 2 : le mode coopératif PvE est annulé, Blizzard s'explique et détaille sa roadmap pour 2023

Overwatch 2 est sorti en octobre dernier, mettant immédiatement au placard le premier volet, mais l'expérience est loin d'être aussi complète que les promesses lors de son annonce à la BlizzCon 2019. Car en plus d'un mode multijoueur compétitif (PvP) amélioré, Blizzard avait promis un mode coopératif (PvE) avec des Missions de Héros scénarisées, des arbres de compétences uniques à chaque personnage et un paquet de lore pour les fans. À présent, le studio reparle de ce mode PvE...

Le producteur exécutif Jared Neuss et le directeur du jeu Aaron Keller, qui a remplacé Jeff Kaplan, ont pris la parole pour parler de l'avenir d'Overwatch 2. Le mode PvE qui avait été annoncé avec les Missions de Héros ne verra finalement pas le jour, il est purement et simplement annulé pour que les développeurs se focalisent sur le contenu live service. Le studio explique que, malgré tous ses efforts et le contenu créé, l'expérience PvE n'est pas satisfaisante et n'atteint pas les exigences de Blizzard. Plutôt que de placer des développeurs derrière ce projet plus longtemps, le studio a décidé de mettre tout le monde sur Overwatch 2 tel que nous le connaissons.

Dans un entretien accordé à GameSpot, Aaron Keller explique que le contenu coopératif n'est pas totalement mis à la poubelle, il va être recyclé dans Overwatch 2 au fil des prochaines saisons. Nous avons eu droit à un aperçu de la roadmap, avec pour la Saison 5 un évènement limité Questwatch sans doute du même genre que le Starwatch actuellement en cours, les Jeux d'Été 2023, un évènement Mischief & Magic et une cinématique pour un personnage. La Saison 6 accueillera des missions scénarisées (sans doute similaires aux Archives), un nouveau Héros de Soutien, la carte Flashpoint et des missions Hero Mastery jouables en solo. Enfin, pour la Saison 7, nous aurons un nouveau Tank, un évènement limité en collaboration avec une autre franchise, une nouvelle carte de Contrôle, la Féérie hivernale 2023, d'autres missions Hero Mastery, une refonte des capacités de Chopper et Sombra, le retour d'anciens modes (dont le Héros Mystère compétitif) ou encore de nouvelles cinématiques.

Bref, Overwatch 2 va bien avoir droit à du contenu inédit au fil des mois, mais le mode PvE coopératif tant attendu par de nombreux joueurs ne verra jamais le jour, il faudra se contenter de missions ici et là. Les fans sont évidemment déçus, Blizzard n'arrive pas à contenter tout le monde et il est clair que le studio s'est empêtré dans le développement d'OW2 depuis les débuts, d'où sans doute le départ de Jeff Kaplan...

Overwatch 2 est pour rappel disponible en free-to-play sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.

Lire aussi : TEST Overwatch 2 : de l'or transformé en dollars