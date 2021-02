Overwatch 2 : nouveaux designs de Héros, Missions coopératives, nouveautés et améliorations, Jeff Kaplan nous dit tout

Hier soir, Blizzard a ouvert sa BlizzConline avec une cérémonie d'ouverture très attendue par les joueurs. Le studio a mis en avant World of Warcraft, Hearthstone et Diablo IV, annoncé la Blizzard Arcade Collection et Diablo II: Resurrected... et c'est tout. Oui, il manquait StarCraft, mais surtout Overwatch 2 !

Bien évidemment, les fans sont montés au créneau sur les réseaux sociaux, et il aura fallu attendre la fin de la cérémonie d'ouverture pour avoir droit à un documentaire sur le développement de cette suite tant attendue. La vidéo est à retrouver dans son intégralité ci-dessus avec des sous-titres français, et elle est riche en informations. Le directeur du jeu Jeff Kaplan et son équipe ont commencé par dévoiler des cartes inédites, à savoir Rome et New York, qui ont droit à de très beaux dessins conceptuels. Blizzard a ensuite parlé du PvP, qui aura droit à quelques changements dans Overwatch 2, comme des passifs de rôle. Le studio prend pour exemple les Tanks qui subissent moins de recul ou les DPS qui se déplacent plus rapidement pour contourner l'équipe adverse, sans oublier les Healers qui regagnent automatiquement de la vie après un bref instant sans subir de dégâts (comme Ange actuellement, mais en moins puissant). Jeff Kaplan précise que tout cela est encore en test, il peut les supprimer à tout moment, mais il veut drastiquement changer le rôle des Tanks pour en faire de vrais combattants, et pas simplement des protecteurs qui ne sont là que pour prendre des dégâts à la place des autres. À titre d'exemple, Reinhardt dispose ainsi de deux Frappes de feu et peut annuler sa Charge à tout moment, le but est d'expérimenter des nouvelles façons de jouer les Héros pour les rendre plus amusants.

Blizzard s'est ensuite attardé sur les améliorations du gameplay et du design global, et notamment sur le nouveau sound design des armes, avec des effets sonores inédits. Le studio veut une refonte totale, il dévoile par exemple que les tirs feront un bruit différent lorsque le chargeur sera presque vide, et que le son des tirs s'adaptera à l'environnement grâce à la réverbération à convulsion, pour une acoustique plus réaliste en fonction du décor, comme de l'écho en intérieur. Les armes bougeront également de manière plus réaliste, avec un léger tremblement de la caméra, l'idée est de renforcer l'immersion et l'intensité des affrontements, mais aussi permettre aux joueurs d'être plus réactifs. Cette séquence permet au passage de redécouvrir Sojourn, une DPS armée d'un fusil d'assaut présentée à la précédente BlizzCon et qui sera équipée d'un railgun pouvant faire de lourds dégâts avec un seul tir, à condition de bien viser.

Jeff Kaplan rappelle qu'il développe de nouveaux modes pour Overwatch 2, mais qu'il retravaille également ceux déjà disponibles, et qui ont du mal à séduire les joueurs, notamment l'Attaque, ou 2CP. Ce mode demandant d'attaquer un point A puis un point B n'est pas des plus intéressant, et il pourrait ne pas être de retour dans Overwatch 2, au profit d'un mode inédit plus amusant. Les développeurs expliquent que leur volonté est de proposer un vrai nouveau jeu avec du contenu inédit, et pas une simple extension. Jeff parle même d'une « évolution qui vient remplacer le jeu d'origine ».

Blizzard est ensuite revenu sur les Missions de Héros, qui sera le mode PvE coopératif phare d'Overwatch 2. Dylan Jones, lead character technical artist, explique qu'il ne joue qu'au mode Compétitif, mais il aimerait bien s'amuser avec ses amis pas forcément intéressés par la compétition, ces missions PvE seront là pour attirer un nouveau public. Les joueurs pourront ainsi découvrir un vrai système de progression des Héros au travers de nombreuses missions, le studio veut éviter qu'il faille refaire encore et encore les mêmes objectifs pour faire évoluer les personnages. L'équipe explique qu'elle travaille sur un système permettant de faire ressortir la personnalité des Héros, ainsi que leur histoire personnelle, avec comme but de proposer des centaines de missions. Bien évidemment, les cartes seront souvent les mêmes, l'action se déroulera sur les maps des deux jeux, mais les développeurs veulent rajouter des zones aux cartes existantes. La vidéo montre par exemple une porte de King's Row qui pourra s'ouvrir pour que les joueurs découvrent une nouvelle partie inédite de la carte anglaise, ou encore un trajet différent pour le convoi. Et surtout, cela passera par des objectifs et ennemis différents pour varier les plaisirs. Graphiquement, Overwatch 2 va évoluer, Blizzard présente Anubis sous une tempête de sable dynamique, qui se lève au fil de la mission, une mécanique qui sera également réutilisée avec de la neige à Toronto. Les maps vont également avoir droit à un système de jour/nuit qui ne sera pas le même suivant la localisation de la carte, avec par exemple un soleil très intense à Numbani ou un soleil « californien » à Hollywood. La pluie sera également de la partie, illustrée par un extrait à Paris. Cela permettra aux joueurs d'adapter leurs façons de jouer, en choisissant par exemple Hanzo ou Fatale pour mieux voir à travers les tempêtes grâce à leurs capacités.

Concernant les objectifs de ces Missions de Héros, ils seront les plus variés possible, toujours pour éviter la redondance, avec notamment la Collecte, demandant de récupérer des récipients puis de les emmener à un point précis. Le scénario justifie ça par leur toxicité, les Héros doivent protéger la population, mais il s'agit au final d'une sorte de Capture de drapeau revisité, la coopération sera quand même obligatoire pour mener à bien la mission et affronter les nouveaux ennemis spéciaux, notamment des adversaires volants. Là encore, Blizzard expérimente, il cite des objectifs comme Mur mortel, Chasse au trésor et Mise à prix, sans entrer dans les détails.

Jeff Kaplan est ensuite revenu sur l'arbre de progression et les talents des Héros, qu'il sera possible de débloquer dans ces missions coopératives. Le système a bien évolué depuis la dernière BlizzCon, avec un arbre de compétences qui n'est pas sans rappeler ceux des Borderlands. Propre à chaque Héros, l'arbre de talents modifiera grandement la façon de jouer, le studio prend pour exemple Soldat: 76 où une de ses compétences permet au Champ biotique de se déplacer avec lui et de repousser les ennemis. Les développeurs s'amusent en interne, Chacal peut s'équipe de deux lance-grenades, Ange peut réanimer ses coéquipiers de très loin (même au travers des murs), il s'agit là d'expérimentations qui ne seront peut-être pas dans le jeu final cependant. Les artistes se lâchent aussi, avec des effets visuels propres à certains Héros, comme des ennemis électrifiés par le Canon Tesla de Winston ou qui explosent en petits morceaux gelés face à Mei. Des personnages auront même des effets élémentaires sur leurs armes de base, comme de la glace remplaçant la Frappe de feu de Reinhardt.

Les développeurs avouent par ailleurs que les combats proposés dans les Missions de Héros à la BlizzCon 2019 (jouables par les invités sur place) n'étaient pas spécialement amusants, la faute aux ennemis du Secteur Zéro, très basiques. Le studio a planché sur de nouveaux designs pour ces adversaires gérés par l'IA, pour davantage de variété et les rendre plus intéressants à affronter. L'équipe parle également des « unités d'objectif », qui n'attaquent pas le joueur, mais l'objectif justement, comme le Butor, une énorme bombe sur patte qu'il faut abattre avant qu'elle n'explose sa cible. Les joueurs connaissent déjà les Laserateurs, et le studio développe actuellement une unité volante capable de jeter des bombes toxiques qu'il faut fuir à tout prix. Blizzard dévoile également l'Attractrice, une unité digne d'un film d'horreur avec ses yeux bandés capable de lancer ses orbes sur le joueur afin de l'attirer vers elle, puis de lui infliger de lourds dégâts. Le studio montre au passage les unités d'élite, à l'instar de fantassins tirant en rafale et fonçant vers le joueur pour lui exploser au visage lorsqu'ils sont à terre, des ennemis plus coriaces et au pattern bien différent des adversaires de base. Les développeurs ont aussi modifié l'Artilleur pour améliorer la lisibilité, et dévoilent le système de réaction en chaîne, où les ennemis touchés et repoussés peuvent bousculer leurs équipiers proches.

Nous l'avions déjà vu la dernière fois, mais Blizzard reparle des nouvelles apparences des Héros d'Overwatch 2, mettant cette fois en avant les nouveaux designs de McCree, Pharah, Fatale et Faucheur, l'idée est de les faire évoluer tout en conservant ce qui a déjà fait leur succès auprès des fans. Le cowboy voit ainsi son poncho et son chapeau légèrement modifiés, le visage de la justicière des cieux est désormais visible grâce à une visière transparente, tandis que la faiseuse de veuves et le tueur masqué ont droit à un léger relooking, tout cela est également à admirer sur la seconde page en images. Les développeurs expliquent qu'ils ont fait évoluer leur moteur Domino pour proposer des vêtements plus réalistes et détaillés, avec une physique et des modèles faciaux bien plus travaillés.

Jeff Kaplan revient enfin sur L'Heure Zéro, montrée à la dernière BlizzCon, et promet que nous aurons enfin des explications sur l'origine de ce second soulèvement des Omniaques, le scénario va s'étoffer grâce à des cinématiques de début et fin de chaque Mission des Héros, les joueurs pourront découvrir également des lignes de dialogues propres à chaque personnage et mission. Le lore va donc grandement évoluer grâce à Overwatch 2, les développeurs nous montrent leurs astuces de création et quelques story-boards, la difficulté a été de faire coïncider l'animation au gameplay et aux musiques, mais le studio semble déjà fier du travail accompli. C'est également l'occasion de découvrir la gigantesque carte en Inde, évidemment liée à Zenyatta, et le studio explique que chaque map et ville a sa propre histoire.

Et... c'est tout, pour le moment. Si Overwatch 2 est très prometteur et fait déjà tourner la tête des joueurs, ceux-ci ont de quoi être déçus après cette BlizzConline. Déjà, car Blizzard n'a même pas daigné diffuser une vidéo ou une cinématique lors de la cérémonie d'ouverture, mais surtout, car il n'y a aucune date de sortie, et le lancement ne sera pas avant 2022. Problème, presque toute l'équipe planche sur OW2, délaissant le premier Overwatch qui n'aura sans doute aucun nouveau Héros ni de nouvelle carte encore cette année... Pour patienter, vous pouvez retrouver l'adorable Bouldozer en LEGO à 39,99 € sur Amazon.